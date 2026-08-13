Tijjani Reijnders pode deixar o Manchester City em uma transferência extremamente surpreendente

Manchester City e Al-Qadsiah estão em conversas avançadas por uma transferência de Tijjani Reijnders. A informação foi publicada por Fabrizio Romano nesta quinta-feira.

Os clubes estão perto de um acordo por uma taxa de transferência de 60 milhões de euros. No entanto, o próprio Reijnders ainda precisa ser convencido.

O Nottingham Forest, que também tem interesse no meio-campista, acompanha a situação de perto.

Reijnders, de 28 anos, tem contrato com o Manchester City até meados de 2030. Agora, o jogador de 35 partidas pela seleção tem uma escolha interessante pela frente.

Reijnders chegou no verão passado vindo do AC Milan por 55 milhões de euros, clube no qual era uma das estrelas incontestáveis. O jogador de Zwolle também começou bem em Manchester, mas foi, lenta porém seguramente, perdendo espaço e indo para o banco.

Na última temporada, Reijnders atuou por um total de 2.810 minutos pelo Manchester City. Nesse período, marcou sete gols, cinco deles na Premier League, e deu oito assistências.

Agora, Reijnders pode seguir os passos do companheiro de seleção Crysencio Summerville. Ele assinou com o Al-Hilal após uma boa Copa do Mundo, na Saudi Pro League.