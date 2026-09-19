Tijjani Noslin e Kenneth Taylor desempenham papel crucial na vitória da Lazio, que iguala AS Roma e Inter

A Lazio deu sequência, na noite de sábado, ao excelente início de temporada. Os romanos venceram o Venezia por 0 a 2, também graças a um gol de Tijjani Noslin, e agora somam os mesmos 13 pontos dos líderes Roma e Inter após cinco partidas.

Uma vitória ainda parecia distante no primeiro tempo, quando o Venezia ganhou um pênalti após uma intervenção atrasada do goleiro Christos Mandas. John Yeboah assumiu a responsabilidade, mas viu Mandas se redimir amplamente do erro com uma grande defesa.

A Lazio certamente não podia reclamar por ir para o intervalo com 0 a 0 no placar. Depois do pênalti desperdiçado, o time da casa ainda perdeu duas grandes chances, com Thórir Helgason e novamente Yeboah. Mandas manteve os Biancocelesti vivos no jogo.

Depois do intervalo, a Lazio enfim marcou. Kenneth Taylor teve papel crucial nisso ao girar rapidamente dentro da área e forçar uma falta de seu marcador direto. Mattia Zaccagni converteu o pênalti assinalado na sequência.

Aos 60 minutos, Noslin também assumiu papel de destaque. O atacante de Amsterdã foi servido com perfeição por Nuno Tavares e cabeceou com força para marcar atrás do ex-goleiro do Volendam, Filip Stankovic: 0 a 2.

Foi a segunda partida seguida de Noslin na Serie A balançando as redes pela Lazio. O ex-jogador, entre outros clubes, do Fortuna Sittard já havia sido de grande valor na semana passada com seu gol no clássico contra o Milan (2 a 2).

A Lazio volta à Serie A após a pausa para a Data Fifa com um jogo em casa contra o Monza. Lanterna, o Venezia, que ainda não pontuou, terá novamente uma tarefa duríssima na próxima rodada: fora de casa contra a Atalanta.



