Os torcedores do Trabzonspor enviaram uma mensagem forte ao rival Beşiktaş antes do confronto entre as duas equipes, válido pela oitava rodada do Campeonato Turco.

Os torcedores exibiram um "tifo" nas arquibancadas no qual o astro egípcio aparece voando bem acima de uma grande águia (símbolo do rival), enquanto alguns jogadores do Beşiktaş se agarram às patas dessa águia.

Salah aparece no tifo conduzindo a águia e os jogadores do Beşiktaş em direção ao reduto do Trabzonspor, como se os tivesse vencido e os levasse à força ao estádio Papara Park.

Vale lembrar que o Beşiktaş é apelidado de "Águias Negras".

Salah já havia sido associado a uma transferência para o Beşiktaş antes de assinar com o Trabzonspor, mas as negociações entre as partes se complicaram.







