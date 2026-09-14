O belga Youri Tielemans, meio-campista do Manchester United, admitiu que a atuação de sua equipe no clássico que perdeu para o City foi "descuidada" e não foi boa o suficiente.

As decisões da arbitragem tomaram as manchetes dos jornais após a vitória do Manchester City por 1 a 0 no estádio Old Trafford no último domingo, pela quarta rodada da Premier League.

A expulsão de Phil Foden, jogador do Man City, aos 23 minutos gerou grande polêmica, enquanto o único gol da partida, marcado por Erling Haaland, foi extremamente controverso, pois Enzo Fernández estava claramente em posição de impedimento antes de Haaland marcar, mas o gol foi validado, e depois se reconheceu que houve um erro e que o gol deveria ter sido anulado.

O Manchester United está muito irritado com essa decisão, mas Tielemans reconheceu que sua equipe não produziu o suficiente quando teve superioridade numérica por um longo período.

O astro belga disse à rede NBC Sports: "Em primeiro lugar, não deveríamos ter sofrido o gol, mas se ele não tivesse sido validado, seria uma partida diferente".

E acrescentou: "Não acho que criamos chances suficientes para vencer a partida de qualquer forma. Acho que ficamos um pouco relaxados no trato com a bola, e talvez não tenhamos tomado as decisões certas no último passe".

E prosseguiu, conforme noticiou o jornal inglês "Metro": "É decepcionante, todos estão decepcionados e frustrados, porque sabemos que podemos jogar muito melhor".

E completou suas declarações: "Queremos fazer as coisas bem, mas hoje não aconteceu como queríamos".

E concluiu: "Não aproveitamos os espaços da melhor forma, cometemos erros em nossos passes e talvez tenhamos nos apressado um pouco. Não demos o último passe correto no terço final do campo para criar chances suficientes de marcar".

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