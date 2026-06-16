Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Thomas TuchelImago
Siep Engelen

Traduzido por

Thomas Tuchel sob enorme pressão: corre o risco de ser demitido após a Copa do Mundo como técnico da seleção da Inglaterra

Copa do Mundo
Inglaterra
T. Tuchel

Thomas Tuchel corre o risco de ser demitido do cargo de técnico da seleção inglesa após a Copa do Mundo, segundo o jornal alemão BILD. Isso porque há uma cláusula de desempenho incluída em seu contrato. 

Devido a essa cláusula, a FA pode demitir Tuchel sem piedade caso o desempenho na Copa do Mundo seja abaixo do esperado. Os Três Leões têm, sem dúvida, a conquista da Copa do Mundo como objetivo final, o que torna a pressão sobre Tuchel imensa. 

Mark Bullingham, presidente da Federação Inglesa de Futebol, recusou-se, no entanto, a fornecer mais detalhes. Segundo ele, tal cláusula é “normal” e é incluída em todos os contratos com a FA. 

Ainda assim, isso é notável, já que, em fevereiro, a federação ainda havia manifestado total confiança em Tuchel. Na ocasião, o contrato do alemão foi prorrogado até meados de 2028. 

“A realidade é que ele é um técnico de ponta e muito procurado”, diz Bullingham a respeito. “E sabíamos que tínhamos alguém que fazia um excelente trabalho. Não podemos esperar que ele fique de braços cruzados, esperando para ver no que vai dar.” 

Copa do Mundo
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Croácia crest
Croácia
CRO

A seleção inglesa estreia na Copa do Mundo na noite de quarta-feira, com a primeira partida da fase de grupos contra a Croácia. Em seguida, enfrentará Gana e o Panamá. 

Tuchel já enfrenta problemas na seleção antes mesmo do torneio. Toni Livramento teve que desistir devido a uma lesão no tendão da coxa. Trevoh Chalobah foi convocado como substituto, em vez de Trent Alexander-Arnold. Leia aqui a explicação para isso.

Publicidade