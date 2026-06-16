Thomas Tuchel sob enorme pressão: corre o risco de ser demitido após a Copa do Mundo como técnico da seleção da Inglaterra

Thomas Tuchel corre o risco de ser demitido do cargo de técnico da seleção inglesa após a Copa do Mundo, segundo o jornal alemão BILD. Isso porque há uma cláusula de desempenho incluída em seu contrato.

Devido a essa cláusula, a FA pode demitir Tuchel sem piedade caso o desempenho na Copa do Mundo seja abaixo do esperado. Os Três Leões têm, sem dúvida, a conquista da Copa do Mundo como objetivo final, o que torna a pressão sobre Tuchel imensa.

Mark Bullingham, presidente da Federação Inglesa de Futebol, recusou-se, no entanto, a fornecer mais detalhes. Segundo ele, tal cláusula é “normal” e é incluída em todos os contratos com a FA.

Ainda assim, isso é notável, já que, em fevereiro, a federação ainda havia manifestado total confiança em Tuchel. Na ocasião, o contrato do alemão foi prorrogado até meados de 2028.

“A realidade é que ele é um técnico de ponta e muito procurado”, diz Bullingham a respeito. “E sabíamos que tínhamos alguém que fazia um excelente trabalho. Não podemos esperar que ele fique de braços cruzados, esperando para ver no que vai dar.”

A seleção inglesa estreia na Copa do Mundo na noite de quarta-feira, com a primeira partida da fase de grupos contra a Croácia. Em seguida, enfrentará Gana e o Panamá.

Tuchel já enfrenta problemas na seleção antes mesmo do torneio. Toni Livramento teve que desistir devido a uma lesão no tendão da coxa. Trevoh Chalobah foi convocado como substituto, em vez de Trent Alexander-Arnold. Leia aqui a explicação para isso.