Thomas Tuchel fica extremamente irritado durante o hino da Inglaterra e faz um apelo à FIFA

Thomas Tuchel ficou bastante irritado antes do jogo Inglaterra x Croácia (4 a 2). O técnico dos Três Leões reclamou, após o término da partida, dos muitos fotógrafos que estragaram completamente sua experiência durante o hino nacional inglês.

Para Tuchel, o confronto da Copa do Mundo contra a Croácia foi muito especial. O alemão de 52 anos conquistou, entre outros títulos, a Liga dos Campeões, a Copa do Mundo de Clubes, a DFB-Pokal e a Ligue 1 em nível de clubes, mas nunca havia participado de uma Copa do Mundo.

Tuchel, portanto, decidiu aproveitar ao máximo os hinos da Croácia e, principalmente, da Inglaterra, mas esse plano foi rapidamente por água abaixo. “Tenho que contar uma coisa a vocês”, disse Tuchel, expressando sua frustração por iniciativa própria na coletiva de imprensa.

“Peço à FIFA que mude a posição dos fotógrafos durante o hino nacional, pois não consegui ver minha equipe. Foi um momento muito especial hoje, e eu estava diante de uma parede de cinquenta fotógrafos e não conseguia ver nenhum jogador. Isso estragou um pouco a minha experiência de hoje.”

“É muito emocionante para mim. Olha, quando eu era jovem, e mesmo quando comecei a treinar, isso era algo com que eu nem ousava sonhar: ter uma carreira assim.”

“Senti a atmosfera e o que significa fazer parte de uma Copa do Mundo. É simplesmente incrível, e me senti extremamente animado nos últimos dois dias. Não queria estar em nenhum outro lugar do mundo além daqui”, afirmou Tuchel.

A FIFA ainda não se pronunciou sobre as reclamações de Tuchel, mas espera-se que tome medidas em relação à posição dos fotógrafos. Após a vitória sobre a Croácia, a Inglaterra pode se preparar tranquilamente para os demais jogos da fase de grupos, contra Gana (23 de junho) e Panamá (27 de junho).