Thijs Oosting castiga o pai Joseph e garante a vitória do PEC Zwolle no dérbi do IJssel

O PEC Zwolle venceu o rival Go Ahead Eagles na tarde de domingo, sob o comando da dupla interina Dennis van der Ree e Maikel van der Werff. Thijs Oosting foi o grande destaque da equipe de Zwolle com dois gols: marcou duas vezes.
O PEC Zwolle decidiu demitir Henry van der Vegt após a derrota por 1 a 0 para o SC Cambuur no fim de semana passado. Com a dupla interina Van de Ree e Van der Werff, a equipe de Zwolle mostrou um desempenho muito melhor.
Apesar do bom início dos donos da casa, o Go Ahead Eagles abriu o placar no MAC3Park, contrariando o que se via em campo. Sherel Floranus não conseguiu interceptar um lançamento longo vindo da defesa e se lesionou no lance.
A bola passou por ele, e Viktor Edvardsen a cruzou para a área. O goleiro Jasper Schendelaar errou completamente, permitindo que Stefán Ingi Sigurdarson completasse de perto: 0 a 1.
Depois do gol, o PEC Zwolle passou a pressionar. Gilles van der Wal, de 18 anos, finalizou girando e mandou para fora por pouco, enquanto Sydney van Hooijdonk viu sua tentativa passar rente à trave.
No segundo tempo, os donos da casa tiveram mais sorte nas finalizações. Van Hooijdonk chutou de pouco fora da área, e a bola entrou após bater na parte interna da trave: 1 a 1. Pouco depois, Thijs Oosting castigou seu pai, Joseph Oosting, técnico do Go Ahead, com um chute fortíssimo na parte de baixo do travessão.
Mais tarde, Oosting voltou a marcar um belo gol. Ele completou um cruzamento vindo da esquerda no ângulo e fez, assim, seu quinto gol contra o pai. Na reta final, Koen Kostons também deixou sua marca: 4 a 1.
Com a vitória, o PEC Zwolle sobe para a 15ª posição. O Go Ahead Eagles permanece em nono lugar na VriendenLoterij Eredivisie.