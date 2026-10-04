Thijs Dallinga se manifesta pelo Instagram: “Um pesadelo se tornou realidade...”

Thijs Dallinga reagiu no Instagram à sua grave lesão no joelho. O atacante de 26 anos do FC Köln rompeu o ligamento cruzado na tarde de sábado, o que praticamente já encerra sua temporada.
“Infelizmente, um pesadelo se tornou realidade ontem”, escreveu Dallinga no Instagram neste domingo. “Ainda não consigo acreditar no que aconteceu.”
“É difícil aceitar isso. Mas vou fazer de tudo para voltar o mais rápido possível. Até lá, vou apoiar totalmente o time e este belo clube, para que a temporada ainda termine bem. Obrigado por todas as mensagens que recebi. Eu volto.”
Dallinga se lesionou na tarde de sábado no amistoso contra o rival da cidade Viktoria Köln. Algumas horas depois, o FC Köln confirmou que ele havia sofrido uma lesão no ligamento cruzado e ficará fora por vários meses.
Dallinga se transferiu no último verão por empréstimo vindo do Bologna. Em 29 de agosto, viveu uma estreia absolutamente dos sonhos na Bundesliga: Dallinga entrou aos 66 minutos e, com dois gols, virou sozinho a desvantagem de 1 a 2 contra o TSG Hoffenheim em uma vitória por 3 a 2.
Nos dois jogos seguintes em que esteve disponível, ele não marcou. Com isso, tudo indica que seu total na temporada ficará mesmo nesses dois gols. Portanto, é possível que ele já tenha feito sua última partida pelo Köln, embora o clube alemão tenha a opção de contratar Dallinga em definitivo após esta temporada.
O destro disputou até agora uma partida pela seleção holandesa. Em 21 de novembro de 2023, ele estreou pela Holanda na partida das Eliminatórias da Eurocopa contra Gibraltar (0 a 6).