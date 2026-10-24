Thierry Henry planeja uma revolução no futebol feminino

O ex-astro francês Thierry Henry busca promover uma revolução no futebol feminino, pela porta das chuteiras, por meio do desenvolvimento de modelos personalizados para as jogadoras, em vez de depender de modelos concebidos originalmente para os homens, em um passo que combina inovação tecnológica e investimento em um mercado que vive um crescimento acelerado.

O jornal espanhol "Mundo Deportivo" informou que Henry, ídolo do Arsenal e campeão mundial com a França em 1998, trabalha nessa iniciativa na condição de diretor de futebol da empresa suíça "On", que busca ampliar sua presença no mundo do futebol por meio do desenvolvimento de equipamentos esportivos inovadores.

Henry afirmou: "Há jogadoras que usam chuteiras masculinas, e isso não é natural", em referência à lacuna que ainda persiste na concepção dos equipamentos esportivos destinados ao futebol feminino.

A suíça Sydney Schertenleib, meio-campista do Barcelona, participa do desenvolvimento dos novos produtos da empresa, o que permite aproveitar a experiência das jogadoras profissionais para projetar chuteiras que atendam melhor às suas necessidades.

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A iniciativa se apoia na tecnologia LightSpray, que permite fabricar uma parte superior extremamente leve e sem costuras, com o objetivo de melhorar o conforto, a leveza e o desempenho dentro de campo.

A empresa pretende aproveitar a Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil, como uma importante plataforma para divulgar seus novos produtos e reforçar sua presença no mundo todo.

Esse passo se insere na estratégia da On de ampliar sua presença no futebol, aproveitando a colaboração com estrelas de destaque, entre elas Kylian Mbappé, ao lado de Schertenleib, dentro de uma tendência que vai além do patrocínio tradicional e chega ao investimento em tecnologia e na concepção de equipamentos especializados.

Com essa iniciativa, Henry aspira a corrigir uma lacuna histórica nos equipamentos do futebol feminino, afirmando que a evolução do esporte não se limita ao aumento de público e de investimentos, mas exige também produtos concebidos especificamente para atender às necessidades das jogadoras, em um mercado que passou a representar uma promissora oportunidade comercial para as marcas esportivas.



