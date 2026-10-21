Thibaut Courtois tem um recado claro para o técnico da seleção Mark van Bommel: "Ninguém deve me..."

Embora Thibaut Courtois não tenha estado com a seleção da Bélgica na estreia do técnico Mark van Bommel, a porta está escancarada para seu retorno. Isso, porém, não significa que ele voltará automaticamente a ser o goleiro titular.

É o que indicam as palavras do goleiro de 34 anos à DAZN. "Pensei em talvez parar depois da Copa do Mundo. Mas devo dizer que esta Copa foi um dos torneios mais bonitos que vivi com os Diabos Vermelhos. Era um grupo incrível."

Courtois, portanto, continua à disposição da seleção, embora tenha ficado fora da última data Fifa. O belga precisava de tempo para descansar o corpo e não participou dos jogos da Liga das Nações contra França, Itália e Turquia. "Eu tinha dito que queria descansar", afirmou Courtois.

"Achei aquela primeira data Fifa muito intensa. Pelo que ouvi dos jogadores, foi assim mesmo. Depois, você precisa voltar imediatamente ao seu clube, e os jogos vêm um atrás do outro. Itália, França, Turquia... São partidas difíceis. Naquele momento, era um pouco demais, especialmente porque sofri duas lesões musculares em um curto período. Aqui, tive uma semana de descanso e pude recarregar as energias."

Para Van Bommel, isso não foi problema algum, conta Courtois. "Ele deixou claro que minha ausência não era um problema. Senne (Lammens, nota da redação) e Maarten (Vandevoordt, nota da redação) foram bem. Se eu voltar para as eliminatórias da Eurocopa, caberá a ele decidir quem quer escalar."

Courtois não parte do princípio de que voltará imediatamente a ser a primeira opção. "Nunca me apresentei à seleção esperando que jogaria de qualquer maneira. É claro que conheço minhas qualidades e sei que posso ser importante. Mas a concorrência é sempre boa."

"Ninguém precisa me garantir uma vaga de titular. Se Senne Lammens, Maarten Vandevoordt ou Mike Penders forem bem e ele preferir escalar um deles, sem problemas. De qualquer forma, não faltam goleiros à Bélgica", concluiu.