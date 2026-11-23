Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Thibaut Courtois e José Mourinho falaram na tarde de segunda-feira, em entrevista coletiva, sobre o duelo entre Real Madrid e PSV pela Champions League. Os dois times se enfrentam na noite de terça-feira, às 21h, no Santiago Bernabéu.

Courtois, em especial, falou bem do PSV. O goleiro belga tem uma ligação especial com o clube e chega a chamá-lo de seu favorito na Holanda. “É um ótimo clube e, além disso, fica muito perto de casa. Eu preferia jogar amanhã em Eindhoven a jogar no Bernabéu. É bom enfrentar o PSV”, afirmou, segundo a Voetbal International.

A simpatia do goleiro pelo PSV também tem a ver com seu passado no KRC Genk. Nas categorias de base do clube belga, vários jogadores sonhavam em se transferir um dia para Eindhoven. “Antigamente, alguns garotos no Genk sonhavam em jogar pelo PSV”, disse Courtois.

O goleiro, hoje com 34 anos, nunca teve a chance de defender o PSV. Um ex-companheiro de equipe, porém, deu esse passo: Marco Ospitalieri deixou as categorias de base do Genk pelas do PSV. Courtois relembrou a transferência durante a entrevista coletiva.

Publicidade Publicidade

Dentro de campo, o belga também espera um confronto interessante. Para ele, o PSV é um time que gosta de atacar, mas que também assume riscos. “Eles fazem muitos gols, mas também sofrem bastante.”

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

Mourinho também deixou claro que não subestima o PSV. O treinador português considera que, por seu desempenho, o time de Eindhoven deveria ter somado mais pontos na Champions League. “O PSV vale mais nesta competição do que indicam os pontos que tem atualmente. É um time magnífico, com excelentes jogadores”, ressaltou.

Mourinho destacou ainda a experiência do elenco do PSV. O treinador citou, entre outros, Filip Kostic e Ivan Perisic, que, segundo ele, atuam há anos em alto nível no futebol europeu. O fato de o PSV estar atualmente entre os times que menos marcam gols na Champions League não muda sua avaliação da equipe de Peter Bosz.

Publicidade

Enquanto isso, Mourinho também precisa lidar com o calendário apertado do Real Madrid. O time madrilenho enfrentou o Celta de Vigo no sábado e, por isso, tem pouco tempo para se preparar para o PSV. “Três dias entre jogos é ótimo, mas dois dias é difícil. Não há o que fazer, mas não é fácil”, concluiu o treinador português.