Thiago Silva renova com o Chelsea e reforça laços de idolatria no clube

Thiago Silva chegou ao Chelsea sem trazer certezas consigo. Foi uma oportunidade de mercado depois que o PSG decidiu não renovar com seu então capitão após oito anos de serviços. Duas temporadas depois, o zagueiro pode dizer que vive em Stamford Bridge os melhores momentos de sua carreira. E o contrato renovado agora, até metade de 2023, garante a continuação desta história e reforça também sua posição como um grande ídolo do clube azul de Londres.

“É incrível ter essa relação com os torcedores, mas não apenas isso e também com os jogadores, equipe e todo o clube. Eu vou fazer de tudo para continuar jogando neste nível na liga mais importante do mundo”, disse o defensor, comemorando o novo vínculo.

No anúncio oficial feito pelo Chelsea, a diretora de futebol do clube, Marina Granovskaia, destacou não apenas a importância de Thiago dentro das quatro linhas, mas também fora delas. Não chega a ser uma novidade para quem acompanha o dia a dia no Stamford Bridge.

Desde sua chegada em 2020, quando o técnico ainda era Frank Lampard, a liderança exercida pelo brasileiro era exaltada. Mesmo na época em que Thiago demonstrava maiores dificuldades para se comunicar em inglês com os demais companheiros. Na linguagem do futebol e na forma profissional de lidar com sua rotina, o camisa 6 se colocou como exemplo positivo. E isso só melhorou após a chegada de Thomas Tuchel, que já havia treinado o brasileiro no PSG.

Aos 37 anos, Thiago ainda mostra futebol de alto nível: apenas na atual temporada foram 22 jogos disputados com a camisa do Chelsea, considerando todas as competições oficiais. Segundo as estatísticas da Opta, o veterano é quem mais tirou perigo de gol através de rebatidas (foram 60 no total) para a equipe londrina.

🎶 Ohh Thiago Silva 🎶 pic.twitter.com/Dt3a6w92Fp — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 3, 2022

Mas como as estatísticas ainda têm dificuldades de traduzir à perfeição a importância de um jogador de defesa no futebol, é uma outra métrica que mostra a qualidade de Thiago neste Chelsea: a sua perícia com a bola no pé. Ele lidera em média de acertos no passe (91.8% de sucesso) pelo Chelsea na atual campanha. Além disso, desde sua chegada ao Stamford Bridge, em 2020, Thiago Silva é dono da maior média de passes por jogo na equipe (82 passes por jogo, de acordo com a Opta). Ele faz muito mais do que apenas desarmar.

O fato de três dos quatro gols marcados pelo clube inglês terem sido em clássicos (dois contra o West Ham e um contra o Tottenham) também faz coro para a idolatria que o brasileiro conseguiu construir desde sua chegada ao clube. Mas o principal feito, obviamente, foi a conquista da Champions League em 2021. Depois de muitas tentativas pelo PSG, foi com o Chelsea que Thiago conseguiu a tão sonhada glória europeia.

Thiago Silva é admirado pelos torcedores do Chelsea e também por aquele que é, muito provavelmente, o maior zagueiro do clube na história. John Terry, que após ter pendurado as chuteiras iniciou carreira como treinador, também é um fã do brasileiro.

"Que jogador é Thiago Silva. É ótimo te ver, LENDA 💙"



📸 John Terry no Instagram pic.twitter.com/qAmNycgF30 — Chelsea Brasil ⭐️⭐️ (@chelsbrasil) May 24, 2021

A idolatria de Thiago Silva no Chelsea tem sido escrita com excelentes exibições e (até aqui) um título histórico. A receita de sucesso lista vários itens, mas cabe ressaltar a sua capacidade de liderança. A história do zagueiro brasileiro pelo Chelsea acabou por desarmar, de forma definitiva, a falácia de que ele não era um bom líder.