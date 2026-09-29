Thiago Silva faz alerta sobre gramado do Maracanã após jogo da NFL

Thiago Silva acompanhou o NFL Rio Game, realizado no último domingo no Maracanã, e não escondeu a preocupação com as condições do gramado do estádio. Capitão do Fluminense, o zagueiro terá de voltar ao local na reta final da temporada, justamente em um período decisivo para o Tricolor.

"Estou preocupado com meu campo", afirmou o defensor.

Nas redes sociais, Belle Silva, esposa do jogador, também ironizou as condições do gramado do Maracanã ao comentar a publicação.

"Se preocupa, não (risos). Nada é tão ruim que não possa piorar", escreveu.

O estado do campo já era uma preocupação antes da partida entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. Jogadores de futebol que atuaram no estádio nos dias anteriores fizeram críticas ao gramado, enquanto a própria organização da NFL acompanhava de perto as condições do local.

Horas antes do jogo, porém, um dirigente da liga afirmou que melhorias adicionais haviam sido realizadas e que não havia preocupação com a qualidade do campo. Depois da partida, jogadores e membros das comissões técnicas também avaliaram que o gramado suportou os impactos da partida de futebol americano sem comprometer a atuação das equipes.

Na segunda-feira (28), o Maracanã iniciou a troca do gramado. O campo passou por uma raspagem completa antes da instalação de novos rolos de grama, em um processo que busca deixar o estádio preparado para a reta final da temporada.

Segundo o Maracanã, a substituição está sendo realizada de forma programada e o estádio estará em condições de receber os próximos compromissos. O gramado havia sido alvo de críticas recentes de jogadores de Fluminense e Flamengo, mandantes no estádio.

O Fluminense volta ao Maracanã no dia 8 de outubro, contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, no primeiro jogo da equipe após a Data Fifa.

A preocupação de Thiago Silva ganha ainda mais peso pela sequência do Tricolor. Além dos compromissos pelo Brasileirão, o Maracanã será palco de partidas decisivas do clube na reta final do ano, incluindo a semifinal da Copa Libertadores contra o Palmeiras.