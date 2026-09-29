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imago-sport-1082638650.jpgBrazil Photo Press
Luis Felipe Gonçalves

Thiago Silva faz alerta sobre gramado do Maracanã após jogo da NFL

T. Silva
Fluminense
NFL

Zagueiro demonstrou preocupação com campo, que já havia sido alvo de críticas do Fluminense anteriormente

Thiago Silva acompanhou o NFL Rio Game, realizado no último domingo no Maracanã, e não escondeu a preocupação com as condições do gramado do estádio. Capitão do Fluminense, o zagueiro terá de voltar ao local na reta final da temporada, justamente em um período decisivo para o Tricolor.

"Estou preocupado com meu campo", afirmou o defensor.

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Nas redes sociais, Belle Silva, esposa do jogador, também ironizou as condições do gramado do Maracanã ao comentar a publicação.

"Se preocupa, não (risos). Nada é tão ruim que não possa piorar", escreveu.

O estado do campo já era uma preocupação antes da partida entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys. Jogadores de futebol que atuaram no estádio nos dias anteriores fizeram críticas ao gramado, enquanto a própria organização da NFL acompanhava de perto as condições do local.

Horas antes do jogo, porém, um dirigente da liga afirmou que melhorias adicionais haviam sido realizadas e que não havia preocupação com a qualidade do campo. Depois da partida, jogadores e membros das comissões técnicas também avaliaram que o gramado suportou os impactos da partida de futebol americano sem comprometer a atuação das equipes.

Na segunda-feira (28), o Maracanã iniciou a troca do gramado. O campo passou por uma raspagem completa antes da instalação de novos rolos de grama, em um processo que busca deixar o estádio preparado para a reta final da temporada.

Segundo o Maracanã, a substituição está sendo realizada de forma programada e o estádio estará em condições de receber os próximos compromissos. O gramado havia sido alvo de críticas recentes de jogadores de Fluminense e Flamengo, mandantes no estádio.

O Fluminense volta ao Maracanã no dia 8 de outubro, contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, no primeiro jogo da equipe após a Data Fifa.

A preocupação de Thiago Silva ganha ainda mais peso pela sequência do Tricolor. Além dos compromissos pelo Brasileirão, o Maracanã será palco de partidas decisivas do clube na reta final do ano, incluindo a semifinal da Copa Libertadores contra o Palmeiras.

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