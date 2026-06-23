Thiago Silva (41) encontrou um novo clube após se despedir do FC Porto

Thiago Silva retorna ao Fluminense, conforme anunciou o clube brasileiro por meio de seus canais oficiais. O zagueiro de 41 anos atuou nos últimos seis meses sob o comando de Francesco Farioli no FC Porto.

“Algumas histórias nunca têm fim. O monstro está de volta”, escreveu o Fluminense em uma postagem com um vídeo de Silva. O jogador, que disputou 113 partidas pela seleção brasileira, já atuou por quatro vezes pelo clube carioca no passado.

Nesse período, Silva disputou 186 partidas oficiais, marcou 18 gols e deu 5 assistências. O experiente jogador pode conquistar seu 34º título com o Fluminense.

Com o Porto, Silva foi campeão nacional de Portugal. Farioli lhe deu 1.084 minutos de jogo em quatorze partidas oficiais.

Silva viveu seus melhores anos no Paris Saint-Germain. Na capital francesa, o zagueiro conquistou nada menos que 24 títulos. No total, ele disputou 315 partidas oficiais pelo time parisiense. Silva conquistou a Liga dos Campeões com o Chelsea.

Além disso, o universalmente apreciado Silva esteve sob contrato com o Esporte Clube Juventude, o Dínamo de Moscou e o AC Milan.