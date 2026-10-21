Theo Janssen: "Ele quer tanto ser importante para o Feyenoord que acaba forçando demais"

Theo Janssen considerou Oussama Targhalline o destaque do Feyenoord na derrota por 1 a 0 para o Real Betis. Foi o que ele disse à Ziggo Sport. Já em relação a Luciano Valente e Gjivai Zechiël, foi mais crítico.

"Achei que Targhalline foi um dos melhores", começou Janssen. "Especialmente nos momentos em que o time não tinha a bola."

"Ele marcava seu adversário de perto o tempo todo, se antecipava e interceptava passes, o que permitia ao Feyenoord sair em contra-ataque. Depois, havia erros na transição, mas achei que ele fez uma partida muito boa."

"Não achei que Valente jogou muito bem, embora também não tenha jogado mal", prosseguiu Janssen. "Ele trabalhou muito e se esforçou. Tentou dominar o jogo e ser importante para a equipe, mas talvez por isso tenha forçado um pouco demais as jogadas."

Zechiël, que vinha sendo um dos destaques do Feyenoord nas últimas semanas, também não fez sua melhor partida. Pouco antes do intervalo, ele poderia ter colocado a equipe de Roterdã em vantagem, mas sua finalização de perto passou por cima do gol.

"Acho que Zechiël fez uma partida razoável, não foi mal", avaliou Janssen. "Ele tem alguma dificuldade nos momentos defensivos e, às vezes, deixa seu adversário escapar."

O Feyenoord não tem muito tempo para lamentar a derrota na Liga dos Campeões, pois já tem outro jogo decisivo pela frente. No domingo, a equipe de Giovanni van Bronckhorst visita o PSV para um confronto de peso na Eredivisie.