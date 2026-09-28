Theo Janssen é duro: 'Ele é, no momento, o elo mais fraco da seleção holandesa'

Jan Paul van Hecke é, neste momento, o elo mais fraco da seleção da Holanda. É o que pensa Theo Janssen, como contou no programa Rondo da Ziggo Sport.
Tanto contra a Alemanha (1 a 1) quanto contra a Sérvia (vitória por 2 a 1), Van Hecke formou na última semana a dupla de zaga com Virgil van Dijk. Mas o jogador nascido na Zelândia não impressionou Janssen.
“Na última partida, me chamou a atenção que eles constroem bastante com três homens: Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven”, começa Janssen em sua análise. “Isso fica muito claro na maneira de jogar.”
“Só que aí você passa a olhar de forma crítica para o papel do Van Hecke. E, na verdade, ouço pouquíssimas pessoas falando sobre isso, mas, neste momento, Van Hecke é para mim o elo mais fraco que temos na seleção da Holanda. Com a bola, mas também defensivamente.”
“Ele dá muitos passes curtos e simples, não conduz para a frente e mostra muito pouca iniciativa. Ele tem muita tendência a permanecer no centro. Esse é o problema para mim com o Van Hecke.”
“Assim que ele vai jogar pelo lado, porque Dumfries já subiu, ele fica extremamente vulnerável. Ele é muito lento e o timing dele nem sempre é bom. Isso foi algo que me chamou a atenção o tempo todo nele: ele perde muito a bola em passes de dez a quinze metros pelo meio.”
Como exemplo, é mostrado um lance do minuto 89 contra a Sérvia. Van Hecke tenta sair jogando desde a própria área, mas isso leva à perda da bola em uma zona perigosa.
“Falando sério, o que você está fazendo, cara?”, reage Janssen, cheio de incredulidade. “Essa bola tem que ir para o atacante, mas ele quer sair jogando de novo lá de trás. Se Timber estiver em forma, Xavi tem que colocá-lo ali imediatamente. A dupla Dumfries - Van Hecke não tem a menor chance.”