Theo Janssen soube motivar o De Treffers para enfrentar o Heracles Almelo na primeira rodada da Copa da Holanda Eurojackpot. O técnico vencedor percebeu que uma surpresa era possível ao ver a escalação dos visitantes.

"Quando vi a escalação, soube que talvez pudéssemos vencer esta partida", declarou Janssen após o jogo à ESPN. "Se fazem oito mudanças, é porque o Heracles não nos leva a sério. Isso motivou meus jogadores."

"Os jogadores que estiveram em campo não estão acostumados a jogar juntos. Nos treinos, às vezes atuam juntos em coletivos de 11 contra 11, mas nunca em uma partida", disse Janssen, que viu Fabian de Keijzer, Sem Scheperman, Djevencio van der Kust e Jean-Paul N'Djoli, entre outros, no banco do Heracles.

"Não se deve nos subestimar", prosseguiu o técnico da equipe amadora. "Temos um ótimo time, e mostramos isso novamente nesta noite. A tática é clara, os jogadores sabem o que se espera deles. E temos jogadores interessantes, como pudemos ver hoje."

Vincent Heilmann, técnico do Heracles, ressaltou que a equipe havia viajado a Groesbeek com a intenção de levar o jogo a sério. "São, de fato, jogadores que tiveram menos minutos em campo recentemente. Mas não fizemos uma aposta arriscada aqui. Se eu disputasse esta partida outra vez, começaria novamente com esses jogadores."

"Essa é a clássica maneira holandesa de olhar para a situação", rebateu o técnico derrotado, diante das críticas dirigidas a ele. "Entendo que Theo use isso. Ele faz isso bem e com inteligência. Mas não acho que tenha relação com o resultado. Os jogadores que escalei são bons o suficiente para vencer esta partida."

Por isso, Heilmann se recusa a usar a expressão "time B". "Porque isso desmerece os jogadores. Se o cartão vermelho (para Mario Borac, nota da redação) não tivesse acontecido, realmente acho que teríamos força física suficiente para conseguir a vitória. Deveríamos ter marcado um gol nos primeiros 55 minutos. É nesse ponto que critico nosso jogo ofensivo."