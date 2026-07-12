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The Athletic - Milan: Pulisic aguarda a renovação do contrato

Milan
Mercado da bola

Além das vendas e das novas contratações, o Milan também está acompanhando de perto a situação das renovações. Neste momento, considerando que o contrato vence em 2027, a renovação de Pulisic está no topo da lista de prioridades, também porque, para Cardinale e Amorim, o americano é, sem dúvida, uma prioridade.


Do lado do jogador, porém, conforme relata o The Athletic, que cita fontes bem informadas sobre a situação, parece que o jogador queira esperar e avaliar a situação antes de dar sinal verde para a renovação.

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