O argentino Carlos Tevez pôs fim à polêmica sobre a comparação entre seu compatriota Lionel Messi e o português Cristiano Ronaldo, revelando a diferença que ele mesmo percebeu entre os dois craques durante o período em que jogou ao lado de ambos, em um depoimento baseado em uma experiência direta com dois dos jogadores mais notáveis da história do futebol.

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As declarações de Tevez vieram durante uma entrevista com Rio Ferdinand, ex-zagueiro do Manchester United, no programa "Rio Ferdinand Presents", quando lhe foi pedido que escolhesse entre Messi e Ronaldo, além de esclarecer as principais diferenças que observou entre eles dentro de campo e nos treinamentos.

Tevez escolhe Messi: o talento nato decide a comparação

Tevez escolheu seu compatriota Messi, explicando que o que o distingue é sua capacidade de executar jogadas de forma natural e inata, ao contrário de Ronaldo, que ficou conhecido pelo trabalho contínuo e pelo treinamento intenso para desenvolver suas habilidades técnicas e físicas.

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Tevez esclareceu que Ronaldo treinava constantemente os detalhes mais sutis, dos movimentos com a bola aos dribles, enquanto não via Messi treinar os dribles da mesma maneira, considerando que muitas das habilidades do craque argentino surgem de forma espontânea, o que o levou a preferi-lo na comparação entre os dois.

Ronaldo leva vantagem nos jogos de cabeça

Sobre as diferenças técnicas e físicas entre os dois craques, Tevez apontou para a proximidade de suas potências físicas e de seus desejos de chegar ao topo, considerando que a rivalidade entre eles contribuiu para a continuidade de seu brilho ao longo de muitos anos.

Mas ele concedeu a Ronaldo uma clara vantagem nos jogos de cabeça, indicando sua superioridade nesse aspecto em comparação com Messi, ao passo que afirmou que ambos experimentaram uma grande evolução na qualidade e na precisão da finalização com o passar dos anos, refletindo em sua fala a diferença entre as características técnicas de cada um, apesar de sua capacidade excepcional de fazer a diferença.

O depoimento de Tevez ganha especial importância, por ele ter sido companheiro de Ronaldo no Manchester United entre 2007 e 2009, e ter jogado ao lado de Messi na seleção argentina, o que lhe permitiu observar os dois craques de perto e conhecer seu estilo nos treinamentos e nas partidas. Ainda assim, sua escolha por Messi continua sendo uma opinião pessoal que reflete sua experiência, e não encerra a polêmica constante em torno da comparação entre as duas lendas.