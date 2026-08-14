Testemunho chocante abala julgamento de Maradona: sua morte não foi surpresa

A versão da "morte súbita" da lenda do futebol argentino Diego Armando Maradona desmoronou dentro da sala do tribunal, após um depoimento médico decisivo que descreveu o ocorrido como uma negligência evidente que poderia ter sido evitada.

Durante a sessão de julgamento da equipe médica acusada no caso, na cidade de San Isidro, ao norte da capital Buenos Aires, um destacado cardiologista fez acusações diretas contra os responsáveis pelo tratamento da lenda argentina em seus últimos dias, em 2020.

Diante da corte que julga sete membros da equipe médica sob a acusação de negligência que resultou em morte, o Dr. Gustavo Di Nero afirmou que a deterioração do estado de saúde de Maradona foi gradual e crônica, e não um evento súbito, segundo informou a agência francesa.

Em seu depoimento, Di Nero declarou: "A morte de qualquer paciente é sempre precedida por indícios que soam o alarme. Cabia à equipe responsável pelo tratamento captar esses sinais e mudar a forma de lidar com o caso, mas eles não o fizeram".

O médico esclareceu que o histórico clínico de Maradona e seus problemas cardíacos anteriores, além do surgimento de sintomas evidentes como edemas e acúmulo de líquidos no corpo, exigiam sua transferência imediata do sistema de atendimento domiciliar para um hospital especializado e equipado, o que não aconteceu.

Esse depoimento veio a minar por completo a defesa de alguns dos acusados, que tentaram se agarrar à ideia de que a morte foi súbita e não poderia ter sido evitada.

Ele também coincidiu com o que o legista Carlos Cassinelli havia revelado anteriormente, quando apontou que a equipe médica ignorou uma série de sintomas graves, entre os quais os principais foram falta de ar, pressão arterial elevada e aceleração dos batimentos cardíacos, afirmando que a deterioração durou mais de 10 dias sem qualquer intervenção médica real.

Os sete acusados, entre eles um neurocirurgião que era próximo de Maradona, um psiquiatra e vários enfermeiros, enfrentam uma pena que pode chegar a 25 anos de prisão em caso de condenação, enquanto continuam a negar as acusações contra si, sob o argumento de que seus papéis foram limitados e não tiveram ligação direta com sua morte.