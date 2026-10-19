A União das Associações Europeias de Futebol, a UEFA, anunciou a nomeação do árbitro romeno Istvan Kovacs para comandar o confronto entre Real Madrid e Leipzig, marcado para o estádio Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa, cabendo ao polonês Tomasz Kwiatkowski a responsabilidade pela tecnologia do árbitro assistente de vídeo, o VAR.
O jornal espanhol Mundo Deportivo informou que Kovacs, de 42 anos, pertence à categoria de elite dos árbitros da UEFA e possui o distintivo internacional desde 2010, sendo esta a primeira partida que ele comandará na fase de liga da Liga dos Campeões da Europa na atual temporada.
A partida tem uma importância especial para o árbitro romeno, pois será o sexto confronto que ele apita para o Real Madrid em competições europeias, depois de seus jogos anteriores com a equipe merengue terem registrado 3 vitórias e duas derrotas.
A última derrota do Real Madrid sob o comando de Kovacs foi diante do Liverpool, quando o time espanhol perdeu por 1 a 0 no estádio Anfield, na fase de liga da última temporada.
Já a primeira derrota veio diante do Manchester City por 4 a 3 na Inglaterra, durante a ida da semifinal da Liga dos Campeões da Europa da temporada 2021-2022.
Em contrapartida, o Real Madrid conquistou 3 vitórias nas outras partidas comandadas pelo árbitro romeno, começando pela vitória sobre o Liverpool por 5 a 2 na ida das oitavas de final da temporada 2022-2023, passando a atropelar o Borussia Dortmund pelo mesmo placar no estádio Santiago Bernabéu na fase de grupos, antes de superar o Manchester City por 3 a 1 no confronto de volta nas fases eliminatórias da temporada 2024-2025.
O confronto entre Real Madrid e Leipzig será a primeira vez em que Kovacs comandará uma partida de um time alemão em uma das competições europeias, em um novo teste para o árbitro romeno no cenário continental.