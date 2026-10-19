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real madrid(C)Getty Images
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Testemunha das grandes vitórias do Real e de sua queda dolorosa: revelado o árbitro do duelo contra o Leipzig

Real Madrid x Leipzig
Real Madrid
Leipzig
Liga dos Campeões
Espanha
Alemanha

A partida é na quarta-feira

A União das Associações Europeias de Futebol, a UEFA, anunciou a nomeação do árbitro romeno Istvan Kovacs para comandar o confronto entre Real Madrid e Leipzig, marcado para o estádio Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa, cabendo ao polonês Tomasz Kwiatkowski a responsabilidade pela tecnologia do árbitro assistente de vídeo, o VAR.

O jornal espanhol Mundo Deportivo informou que Kovacs, de 42 anos, pertence à categoria de elite dos árbitros da UEFA e possui o distintivo internacional desde 2010, sendo esta a primeira partida que ele comandará na fase de liga da Liga dos Campeões da Europa na atual temporada.

A partida tem uma importância especial para o árbitro romeno, pois será o sexto confronto que ele apita para o Real Madrid em competições europeias, depois de seus jogos anteriores com a equipe merengue terem registrado 3 vitórias e duas derrotas.

A última derrota do Real Madrid sob o comando de Kovacs foi diante do Liverpool, quando o time espanhol perdeu por 1 a 0 no estádio Anfield, na fase de liga da última temporada.

Já a primeira derrota veio diante do Manchester City por 4 a 3 na Inglaterra, durante a ida da semifinal da Liga dos Campeões da Europa da temporada 2021-2022.

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Em contrapartida, o Real Madrid conquistou 3 vitórias nas outras partidas comandadas pelo árbitro romeno, começando pela vitória sobre o Liverpool por 5 a 2 na ida das oitavas de final da temporada 2022-2023, passando a atropelar o Borussia Dortmund pelo mesmo placar no estádio Santiago Bernabéu na fase de grupos, antes de superar o Manchester City por 3 a 1 no confronto de volta nas fases eliminatórias da temporada 2024-2025.

O confronto entre Real Madrid e Leipzig será a primeira vez em que Kovacs comandará uma partida de um time alemão em uma das competições europeias, em um novo teste para o árbitro romeno no cenário continental.

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