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O desempenho de vários jogadores do segundo escalão do Barcelona levantou dúvidas sobre a capacidade deles de oferecer o reforço necessário, depois que a experiência do técnico Hansi Flick diante do Sabah, em Baku, revelou algumas deficiências, apesar da vitória ampla do time em uma partida que contou com a participação de vários reservas.

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De acordo com o jornal espanhol "AS", Flick sabia que o calendário apertado, com 9 jogos em 28 dias, o obrigava a aproveitar qualquer oportunidade para poupar os titulares. Por isso, decidiu deixar Lamine Yamal em Barcelona e manteve Pau Cubarsí e Eric García no banco durante toda a partida, sem entrar em campo.

Outros titulares, como Raphinha e João Cancelo, também atuaram por pouco tempo, e o jogo se tornou uma boa oportunidade para testar o nível do segundo escalão do Barcelona, que oscilou no primeiro tempo. Apesar de ter melhorado relativamente na etapa final, o grupo deixou algumas dúvidas sobre o que pode oferecer no futuro.

Depois de um início brilhante, com um belo gol contra o Levante e uma atuação de destaque naquela noite eletrizante diante do Racing, Karim Adeyemi caiu de rendimento nos últimos tempos.

O alemão atuou pelo lado direito para suprir a ausência de Lamine Yamal, mas teve muita dificuldade com a bola no primeiro tempo, faltou precisão em suas movimentações e ainda desperdiçou uma chance de gol em uma finalização de pé direito.

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Mesmo assim, Adeyemi participou da jogada que resultou no primeiro gol, após um presente do goleiro, depois marcou o terceiro e acertou um chute no travessão.

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O jogador tem um estilo pouco convencional: é capaz de produzir um lance técnico excepcional em um momento e, logo depois, cometer um erro injustificável e perder a bola no próprio campo de defesa.

Por outro lado, Gabriel Jesus fez um primeiro tempo muito decepcionante e ele mesmo admitiu que não esteve em seu melhor nível. No entanto, compensou com uma boa movimentação dentro da área na jogada do segundo gol, marcado por Anthony Gordon, antes de anotar o quarto.

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Curiosamente, os números e as estatísticas não dão motivo algum para criticar a partida dos dois jogadores, mas as impressões técnicas foram completamente diferentes: o alemão cometeu muitos erros durante longos períodos, enquanto o atacante brasileiro não esteve em sua melhor forma física.

Isso levanta uma questão sobre o que os dois podem oferecer nos jogos grandes, se encontram dificuldades quando os titulares não estão em campo.

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Já Gavi é um caso completamente diferente, depois de mostrar grande confiabilidade. Em Baku, ele jogou 86 minutos seguidos, em sua primeira partida como titular em um mês e meio, mais precisamente desde o jogo contra o Getafe.

O meio-campista espanhol não fez uma partida excepcional, mas esteve bem e cumpriu corretamente suas funções, apesar da situação difícil que enfrenta na hierarquia do meio de campo.

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Atualmente, Gavi aparece atrás de vários jogadores nas preferências de Flick: Rodri, Pedri, Marc Bernal, Frenkie de Jong, Fermín López e Dani Olmo. Ainda assim, lida com esse cenário complicado com muita serenidade e profissionalismo.

"Me considero um jogador de equipe acima de tudo, e quem decide é o técnico", disse Gavi, com humildade, na zona mista do Estádio Olímpico de Baku.

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Deixando de lado alguns problemas físicos que enfrentou no início da temporada, seus apenas 314 minutos em campo parecem muito pouco, mas sua resiliência e a forma como lida com a situação atual merecem admiração.

Por fim, destaca-se Alejandro Balde, que, apesar do nível modesto do Sabah, mostrou ser um jogador que pode recuperar seu melhor futebol, sobretudo porque tem 23 anos e não há no elenco do Barcelona outro lateral com características tão específicas para a posição.

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No Azerbaijão, Balde mostrou que está pronto para entrar sempre que Flick o chamar, mesmo que hoje não esteja entre as opções preferidas do técnico alemão, confirmando que ainda pode contribuir com o time.