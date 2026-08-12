Um relatório jornalístico revelou, nesta quarta-feira, um caso estranho, no qual um jogador de futebol luta por sua vida após ter acordado em um necrotério, horas depois de sua morte ter sido anunciada.

De acordo com o jornal "The Sun", os torcedores do time Katsina United foram tomados por um sentimento de grande medo quando Chinedu Ozor desabou durante uma partida amistosa antes do início da nova temporada na Nigéria, contra o time Niger Tornadoes.

Depois de examinado pelos médicos especializados, foi anunciada a morte do zagueiro, mas os socorristas ficaram atônitos quando Ozor moveu a mão mais tarde, enquanto estava no necrotério.

O nigeriano foi transferido às pressas para a unidade de terapia intensiva do Hospital Geral de Katsina, onde recebe oxigenoterapia enquanto os médicos trabalham para reanimá-lo e estabilizar seu estado.

O clube Heartland, que está entre os antigos times de Ozor, causou choque entre os torcedores ao emitir um comunicado.

O comunicado dizia: "Fontes confiáveis afirmam que Chinedu Ozor foi transferido do necrotério para o hospital depois de apresentar sinais de movimento".

E prosseguiu: "Ele está recebendo oxigênio atualmente enquanto os socorristas trabalham para reanimá-lo".

Essa atualização inesperada veio depois que seu clube havia anunciado inicialmente, por meio das redes sociais, que Ozor havia morrido.

O comunicado dizia: "Lamentamos a trágica morte de nosso novo jogador Chinedu Ozor em decorrência de uma emergência médica durante a partida amistosa de hoje contra o time Niger Tornado. Nossos corações e orações estão com sua família e entes queridos. Que sua alma descanse em paz".

E Nasir Jiddi, responsável pela mídia do Katsina, acrescentou: "Quando o transportamos às pressas para um hospital próximo, o médico confirmou sua morte. Reunimos um relatório da polícia e o levamos de volta ao Hospital Geral de Katsina, onde também foi dito que ele havia falecido".

A Liga Nigeriana Premier de Futebol e o clube Kano Pillars apresentaram suas condolências após a divulgação da notícia da morte do jogador.

O diretor-geral do clube Rivers United, Okey Kpalukwu, também prestou declarações quando o choque tomou conta do futebol nigeriano.

Ele disse: "Apresentamos nossas mais sinceras condolências à sua família, aos seus entes queridos e à diretoria, aos jogadores, aos funcionários e aos torcedores do clube Katsina United".

E prosseguiu: "Nossos corações e orações estão com toda a família do futebol nigeriano neste momento difícil".

Ozor só havia concluído sua transferência para o Katsina no início deste mês, quando os preparativos para a nova temporada estavam em andamento.