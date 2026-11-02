Em um momento delicado da temporada, o Raja marroquino tomou a decisão surpreendente de encerrar o contrato com seu treinador espanhol Paco Jémez, após uma série de resultados que não corresponderam às ambições da torcida da equipe verde. A medida abre as portas para uma nova fase dentro do clube, antes dos dois duelos aguardados contra o Al Ahly egípcio na Copa das Confederações da África.

O Raja Club Athletic anunciou, nesta segunda-feira, oficialmente, o encerramento do contrato com Paco Jémez, em meio à queda de rendimento nos resultados e à ausência do nível esperado da equipe no período recente.

A decisão da diretoria do clube marroquino veio após a derrota diante do Renaissance Berkane por dois a zero, na partida que reuniu as duas equipes na noite de ontem, domingo, pela sexta rodada do Campeonato Marroquino.

O Renaissance Berkane conseguiu sua primeira vitória na competição na atual temporada, após quebrar uma sequência de quatro empates seguidos, aproveitando o fator casa e o apoio da torcida, para somar três pontos preciosos à custa do Raja.

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Com esse resultado, o Renaissance Berkane elevou sua pontuação para 7 pontos na décima segunda colocação, com uma partida adiada, após ter disputado 5 jogos, enquanto a pontuação do Raja Club Athletic estacionou nos 6 pontos na décima terceira posição, também em 5 jogos.

Os motivos do encerramento do contrato

O clube verde publicou um comunicado oficial em suas contas nas redes sociais, no qual esclareceu os motivos do encerramento do contrato com o treinador espanhol.

O comunicado dizia: "O Raja anuncia o encerramento do seu contrato com o treinador Paco Jémez, após uma avaliação abrangente da situação esportiva da equipe, diante da não obtenção dos resultados alcançados, da qualidade do desempenho e do nível de evolução geral da equipe ao nível das aspirações e dos objetivos esportivos traçados pelo clube".

O comunicado acrescentou que o comitê esportivo, em coordenação com a direção esportiva, e após estudar e avaliar a fase anterior, entendeu que promover uma mudança no comando técnico tornou-se algo necessário, com o objetivo de injetar sangue novo na equipe e dar continuidade ao trabalho para alcançar suas ambições esportivas.

O Raja encerrou seu comunicado reafirmando a continuidade do seu projeto esportivo com toda a ambição e responsabilidade, em sintonia com os objetivos do clube, sua história e seu prestígio, e atendendo às aspirações de sua fiel torcida.

O Al Ahly acompanha o destino do Raja

E os desdobramentos da mudança técnica dentro do Raja não se limitam às competições locais, mas se estendem à Copa das Confederações da África, que conta com a presença da equipe marroquina no mesmo grupo do Al Ahly egípcio, ao lado do Kara togolês e do Primeiro de Agosto angolano.

As torcidas das duas equipes aguardam os dois duelos esperados entre Al Ahly e Raja na terceira e na quarta rodadas da fase de grupos, em meio a questionamentos sobre a identidade do novo diretor técnico da equipe marroquina e sobre o quanto a mudança refletirá em seu desempenho antes do confronto aguardado com o campeão egípcio.

O Al Ahly deverá receber o Raja no Estádio Internacional do Cairo, no período de 18 a 20 de dezembro próximo, pela terceira rodada, e o confronto entre as duas equipes se renovará no Marrocos, no período de 8 a 10 de janeiro próximo, pela quarta rodada.

Dessa forma, o Raja entra em uma nova fase após a saída de Jémez, em um momento em que a torcida do Al Ahly aguarda para saber se a mudança técnica dará à equipe marroquina um novo impulso antes dos dois duelos aguardados na disputa pela classificação à próxima fase.