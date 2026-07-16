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Terremoto no mercado de transferências... Salah recusa a Arábia Saudita e se aproxima deste clube

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O “Rei Egípcio” agita o mercado de transferências

Reportagens da imprensa turca revelaram desdobramentos inesperados relacionados ao futuro do astro egípcio Mohamed Salah, cujo nome tem sido associado a vários clubes europeus, com destaque para o Beşiktaş, da Turquia.

Salah havia deixado o Liverpool após nove anos, durante os quais gravou seu nome em letras de ouro na história do futebol mundial.

De acordo com o jornal turco “Fantik”, o colombiano Rami Abbas, agente de Mohamed Salah, chegou à cidade de Istambul para discutir a possibilidade de fechar o negócio, depois que o jogador foi apresentado à diretoria do Beşiktaş nos últimos dias.

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O jornal esclareceu que as negociações entre as partes ainda estão em andamento, mas têm enfrentado divergências financeiras relacionadas ao valor do contrato anual, já que o jogador insiste em receber um salário elevado, condizente com seu status como uma das maiores estrelas do futebol mundial.

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A reportagem acrescentou que Salah exigiu receber 15 milhões de euros por ano para concordar com a transferência para a liga turca, o que representa o maior obstáculo para a conclusão do acordo até o momento.

O jornal também destacou que o jogador demonstra grande interesse em viver uma nova experiência na Turquia, confirmando que sua família prefere morar lá, enquanto ele não se mostra entusiasmado com a ideia de jogar na liga saudita, conforme consta na reportagem.

As mesmas fontes mencionaram que nas próximas horas poderá ocorrer uma reunião presencial entre a diretoria do Beşiktaş e o agente do jogador, com o objetivo de aproximar os pontos de vista e definir a posição final sobre a possível negociação.

A torcida do Beşiktaş acompanha os desdobramentos das negociações com grande interesse, especialmente porque a contratação de um jogador do calibre de Mohamed Salah representaria uma das maiores negociações da história do clube, caso as negociações sejam bem-sucedidas e se chegue a um acordo definitivo.

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