Terceiro hat-trick em 26 dias! Nicolo Tresoldi mantém sequência impressionante

Tresoldi marcou os três gols do Club Brugge na vitória por 3 a 2 sobre o VV St. Truiden, pela Jupiler Pro League, e deu sequência à sua fase impressionante nas últimas semanas.

O atacante já havia marcado três gols contra a Inter de Milão (4 a 3), na segunda rodada da Liga dos Campeões. No fim de setembro, também havia feito um hat-trick pela seleção alemã sub-21 diante de Malta (4 a 1). Assim, Tresoldi soma três hat-tricks nos últimos 26 dias.

Outros números impressionantes do jogador de 22 anos: em quatro partidas em outubro, ele já marcou sete gols pelo Brugge. Ao todo, soma 12 gols em 14 jogos nesta temporada.

Contra o St. Truiden, Tresoldi marcou duas vezes pouco antes do intervalo, com chutes de esquerda e de direita (41 e 43 minutos), e levou o atual campeão para o intervalo com vantagem de 2 a 0. Depois que os visitantes descontaram de pênalti com Ilias Sebaoui (55 minutos), Tresoldi restabeleceu a diferença de dois gols aos 75 minutos. O St. Truiden só conseguiu voltar a diminuir a vantagem nos acréscimos, com Shogo Taniguchi (90+3 minutos).

"A sensação é um pouco diferente, mas três gols são sempre algo especial. Posso levar mais uma bola do jogo para casa", disse o jogador da seleção sub-21, antes de entrar no carro dos pais com a bola nas mãos.

Com a vitória, o Brugge segue na segunda posição, a um ponto do líder KAA Gent após nove rodadas. Na artilharia, Tresoldi divide a liderança com Norman Bassette, do Westerlo, ambos com sete gols.

Até quando vai o contrato de Nicolo Tresoldi com o Brugge?

Tresoldi chegou ao Brugge em 2025, vindo do Hannover 96 por 7,5 milhões de euros. Seu contrato com o clube vai até 2029. Suas boas atuações, porém, despertam interesse. Vários clubes de renome estariam empenhados em contratar Tresoldi. Nos últimos meses, Borussia Dortmund, Inter de Milão, Barcelona, Atlético de Madrid, Tottenham Hotspur e Arsenal foram apontados como interessados. Atualmente, porém, o Milan seria o principal interessado em avançar pela contratação do artilheiro.

A Gazzetta dello Sport informou recentemente que a contratação de Tresoldi se tornou uma questão tratada pessoalmente pelo dono do clube, Gerry Cardinale. O norte-americano teria determinado, muito antes da impressionante atuação de três gols de Tresoldi contra o rival local Inter, na Liga dos Campeões, que a direção esportiva examinasse as condições de uma possível transferência. Depois, teria havido contato com os representantes de Tresoldi para sondar a possibilidade de um acordo.

Cardinale quer ser informado pessoalmente sobre os avanços. Ainda não está definido, porém, se o clube tentará a contratação em janeiro ou apenas no próximo verão europeu.

Pelas suas características, Tresoldi se encaixa bem no perfil buscado pelo Milan. Depois de anos de resultados esportivos modestos, o clube quer voltar a montar uma grande equipe. Por isso, o atual quarto colocado da Serie A está de olho em jogadores que já tenham certo nível, mas ainda apresentem potencial de evolução. Segundo a Gazzetta, diversos relatórios de observação apontam essas qualidades em Tresoldi.

Nicolo Tresoldi poderia jogar por Alemanha, Itália e Argentina

Os rossoneri talvez possam contar com um trunfo especial na disputa por Tresoldi: ele é torcedor apaixonado do Milan e quer vestir a camisa rubro-negra em algum momento da carreira, como revelou recentemente seu pai, Emanuele Tresoldi: "Ele se apaixonou por Kaká, Inzaghi e Pato, e foi impossível fazê-lo mudar de ideia." Uma transferência para a Inter, portanto, seria difícil: "Não tenho certeza de que ele aceitaria. Seu sentimento de torcedor poderia falar mais alto. O sonho dele é vestir a camisa do Milan."

Tresoldi já conquistou o Campeonato Belga e a Supercopa com o Brugge.

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A questão sobre qual seria seu próximo clube, caso ele realmente se transfira, não é a única que desperta interesse em torno de Tresoldi no momento: também há expectativa pela decisão sobre se ele prefere defender a seleção alemã ou a Squadra Azzurra. Ele ficou fora da recente lista de 44 jogadores do técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, mas, ao mesmo tempo, atuou pela seleção alemã sub-21, pela qual já marcou 16 gols em 27 partidas. Ele só pretende decidir seu futuro em seleções depois do Campeonato Europeu sub-21, no próximo verão europeu. Por causa de sua mãe argentina, também está apto a defender a Albiceleste.



