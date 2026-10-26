Terceiro hat-trick em 26 dias! Nicolo Tresoldi mantém sequência de tirar o fôlego

Tresoldi marcou os três gols do Club Brugge na vitória por 3 a 2 sobre o VV St. Truiden, pela Jupiler Pro League, e deu sequência à sua fase impressionante das últimas semanas.

O atacante já havia marcado três gols contra a Inter de Milão (4 a 3), na segunda rodada da Liga dos Campeões. No fim de setembro, também anotou um hat-trick pela seleção alemã sub-21 contra Malta (4 a 1). Assim, Tresoldi soma três hat-tricks nos últimos 26 dias.

O jogador de 22 anos tem outros números impressionantes: em quatro partidas em outubro, já marcou sete vezes pelo Brugge. Ao todo, são 12 gols em 14 jogos na temporada.

Contra o St. Truiden, Tresoldi marcou duas vezes pouco antes do intervalo, uma com o pé esquerdo e outra com o direito (41 e 43 minutos), e levou o atual campeão para o intervalo com vantagem de 2 a 0. Depois que os visitantes diminuíram com Ilias Sebaoui, de pênalti (55 minutos), Tresoldi restabeleceu a diferença de dois gols aos 75 minutos. O St. Truiden só conseguiu voltar a diminuir nos acréscimos, com Shogo Taniguchi (90+3 minutos).

Com a vitória, o Brugge segue na cola do líder KAA Gent, ocupando a segunda posição na tabela. Após nove rodadas, a diferença é de um ponto. Na artilharia, Tresoldi divide a liderança com Norman Bassette, do Westerlo, ambos com sete gols.

Até quando vai o contrato de Nicolo Tresoldi com o Brugge?

Tresoldi chegou ao Brugge em 2025, vindo do Hannover 96 por 7,5 milhões de euros. Seu contrato vai até 2029. Suas boas atuações, porém, despertam o interesse de outros clubes. Várias equipes de renome estariam empenhadas em contratar Tresoldi. Nos últimos meses, BVB, Inter, Barcelona, Atlético de Madrid, Tottenham Hotspur e Arsenal foram apontados como interessados. Atualmente, o Milan seria o principal clube a tentar avançar pela contratação do artilheiro.

A Gazzetta dello Sport informou recentemente que a possível transferência de Tresoldi teria se tornado uma questão tratada pessoalmente pelo dono do clube, Gerry Cardinale. Muito antes da impressionante atuação de Tresoldi, com três gols contra a rival local Inter na Liga dos Campeões, o norte-americano já teria determinado que a direção esportiva avaliasse as condições de uma possível transferência. Depois disso, teria havido contato com os representantes de Tresoldi para sondar a possibilidade de um acordo.

Cardinale quer ser informado pessoalmente sobre os avanços. Ainda não está claro, porém, se o clube tentará contratá-lo em janeiro ou apenas no próximo verão.

Por suas características, Tresoldi se encaixa bem no perfil buscado pelo Milan. Após anos de resultados esportivos modestos, o clube quer voltar a montar um grande time. Por isso, o atual quarto colocado da Serie A procura jogadores que já tenham certo nível, mas ainda possam evoluir. Segundo a Gazzetta, é o que diversos relatórios de observação apontam sobre Tresoldi.

Nicolo Tresoldi pode jogar por Alemanha, Itália e Argentina

É possível que os rossoneri tenham um trunfo especial na disputa por Tresoldi: ele é torcedor apaixonado do Milan e quer vestir a camisa rubro-negra em algum momento da carreira, como revelou recentemente seu pai, Emanuele Tresoldi: "Ele se apaixonou por Kaká, Inzaghi e Pato, e foi impossível fazê-lo mudar de ideia." Por isso, uma transferência para a Inter seria difícil: "Não tenho certeza de que ele aceitaria. Sua paixão de torcedor poderia falar mais alto. O sonho dele é vestir a camisa do Milan."

Até agora, Tresoldi conquistou com o Brugge o Campeonato Belga e a Supercopa.

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A possível escolha de seu próximo clube não é a única questão que desperta interesse em torno de Tresoldi: também há expectativa por sua decisão sobre jogar pela seleção alemã ou pela Squadra Azzurra. Ele não esteve na última lista de 44 jogadores do técnico da Alemanha, Jürgen Klopp, mas atuou pela seleção alemã sub-21, pela qual já marcou 16 gols em 27 partidas. Ele pretende decidir seu futuro em seleções apenas depois do Campeonato Europeu de juniores, no próximo verão. Por ser filho de mãe argentina, também pode jogar pela Albiceleste.



