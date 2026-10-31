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Jan Paul van HeckeGetty
Jonathan van Haaster
Traduzido por

Terceira vitória seguida do Tottenham Hotspur após entrada violenta em Micky van de Ven e cabeçada certeira de Jan Paul van Hecke

Tottenham x Crystal Palace
Tottenham
Crystal Palace
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O Tottenham Hotspur conquistou na noite de sábado sua terceira vitória consecutiva na Premier League. No clássico londrino contra o Crystal Palace, venceu por 2 a 0, com a ajuda de um gol de cabeça de Jan Paul van Hecke. Para o técnico Pierre Sage, esta pode ter sido sua última partida à frente do Palace, onde está sob forte pressão.

O Spurs, que tinha Van Hecke e Micky van de Ven formando a dupla de zaga, recebeu uma grande ajuda logo no início da partida. Jean-Philippe Mateta cravou as travas da chuteira no calcanhar de Van de Ven e, a princípio, parecia que escaparia com um cartão amarelo, mas, após revisão do VAR, acabou expulso pelo árbitro Michael Oliver.

Depois do cartão vermelho, o Palace quase não voltou a ameaçar o goleiro do Spurs, Antonín Kinský, que viu o inevitável 1 a 0 sair na metade do primeiro tempo. O ex-jogador do Ajax Mohammed Kudus cobrou um escanteio com precisão na segunda trave, onde Archie Gray apareceu para cabecear e vencer Dean Henderson: 1 a 0.

Em alguns momentos, o Palace ficou perdido em campo, embora isso não aparecesse no placar. O time do norte de Londres desperdiçou uma chance após a outra até que o 2 a 0 finalmente saiu no segundo tempo. Henderson ainda fez uma bela defesa na cabeçada de Van Hecke, que chegou em velocidade, e desviou a bola para o travessão, mas não teve chance na nova tentativa do jogador da Zelândia: 2 a 0.

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Depois, Henderson conseguiu evitar o 3 a 0. Com um ótimo reflexo, impediu um belo gol de Conor Gallagher, que demonstrou frustração. Kudus também pensou ter marcado o terceiro, mas viu seu gol ser anulado por impedimento.

Assim, o Tottenham conquista sua terceira vitória consecutiva na Premier League e a terceira no total. Além disso, a sequência de jogos parece relativamente promissora, com Leeds United (fora), Ipswich Town (em casa), Sunderland (fora) e Fulham (em casa), antes de receber o rival Arsenal.

O Palace ocupa agora apenas a 18ª posição, e resta saber se Sage terá mais tempo para reverter a situação. O participante da Liga Europa terá outro desafio difícil no próximo fim de semana, quando receberá o Liverpool em Selhurst Park. No meio da semana, receberá o TSG Hoffenheim de Wouter Burger.

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