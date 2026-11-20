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Thibaut Courtois vai completar uma década nos Blancos. Pelo menos, é o que indica a renovação de seu contrato.

Depois do titular Aurelien Tchouameni e do grande talento Arda Güler, o Real Madrid também renovou o contrato do goleiro Thibaut Courtois. Como anunciou o clube com mais títulos espanhóis nesta sexta-feira, o belga assinou até 30 de junho de 2028, prorrogando o vínculo por um ano. Courtois é o terceiro jogador importante em três dias a definir seu futuro no Real Madrid.

Antes, o vice-líder de La Liga havia firmado contratos de longo prazo com Tchouameni e Güler (ambos até 2032) . Courtois (34) não recebeu um contrato tão longo, mas o Real Madrid garantiu estabilidade em uma posição importante.

O goleiro chegou a Madri em 2018, vindo do Chelsea, e disputou até agora 348 partidas oficiais pelo Real Madrid. No clube, conquistou, entre outros títulos, duas vezes a Liga dos Campeões e a Supercopa da UEFA, três vezes o Campeonato Espanhol e uma vez cada a Copa do Rei e o Mundial de Clubes.