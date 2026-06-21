Tensão na Tunísia: jogadores acusam a Federação pela troca de técnico

Mais uma vez, a aventura da Tunísia na Copa do Mundo termina na primeira fase. As Águias de Cartago, que já estavam em grande dificuldade após a pesada derrota por 5 a 1 sofrida contra a Suécia — que custou o cargo a Sabri Lamouchi —, sofreram outra derrota dura contra o Japão, que conseguiu vencer por um contundente 4 a 0.





Nem mesmo a chegada de Hervé Renard no meio do torneio conseguiu reverter a situação de uma seleção que chegou à competição em meio a muitas dificuldades organizacionais e técnicas. Ao final da partida, o zagueiro do Nice, Ali Abdi, falou à imprensa tunisiana, assumindo suas responsabilidades e apontando o dedo para uma gestão que, em sua opinião, não favoreceu o crescimento da equipe: “Chegamos a uma Copa do Mundo com jogadores que praticamente nunca haviam jogado juntos”