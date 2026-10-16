De uma explosão de três bombas que quase lhe custou a vida, a uma lesão que ameaçou seu sonho de disputar a Copa do Mundo, até os momentos de glória com as camisas do Arsenal e da Espanha: Mikel Merino viveu uma jornada extraordinária em que o sofrimento se misturou ao medo, e a determinação à esperança, antes de se encontrar no topo do futebol mundial.

Em uma carta publicada no site "The Players' Tribune", o meio-campista espanhol recordou os principais momentos de sua trajetória, falando sobre sua grave lesão, o papel da família na superação dos momentos mais difíceis e as lembranças assustadoras que viveu durante sua passagem pelo Borussia Dortmund, afirmando que alguns acontecimentos mudaram para sempre sua visão sobre a vida.

Merino revelou uma das experiências mais aterrorizantes de sua vida, quando era jogador do Borussia Dortmund, da Alemanha, e o ônibus da equipe sofreu um ataque com três bombas enquanto se dirigia a uma partida da Liga dos Campeões.

O jogador espanhol disse: "Tenho sorte de estar vivo. Eu tinha 20 anos quando o ataque aconteceu. Ouvi uma explosão enorme e depois senti que o ônibus quase capotou. Quando olhei para trás, vi sangue e fumaça e ouvi gritos".

E acrescentou, em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol "AS", que passou aquela noite no hospital, esperando por seu companheiro Marc Bartra, que sofreu uma lesão no punho em razão da explosão.

Mas a maior surpresa veio no dia seguinte, quando soube que um grande estilhaço havia ficado alojado no encosto de cabeça do assento ao lado do de Bartra, justamente o assento em que Merino costumava se sentar.

Ele explicou que mudar de lugar naquele dia talvez tenha salvado sua vida, depois de ter optado por se sentar em outro assento por sentir as pernas pesadas e por haver mais espaço à sua frente.

Lesão ameaça o sonho do Mundial

Anos depois daquela experiência aterrorizante, Merino enfrentou um novo teste, ao sofrer uma grave lesão no pé em fevereiro passado, que ameaçou suas chances de disputar a Copa do Mundo.

O jogador do Arsenal relembrou o momento em que recebeu o diagnóstico médico, dizendo que foi obrigado a assistir a uma apresentação que descreveu como a mais deprimente de sua vida, depois que os médicos descobriram o grau de complexidade de sua lesão.

A lesão era tão rara que os especialistas tiveram dificuldade para definir a melhor forma de tratamento e recuperação, e o jogador recebeu um choque ainda maior quando foi informado de que poderia precisar de cerca de seis meses para voltar aos gramados, apenas quatro meses antes do início do Mundial.

O médico lhe disse com clareza: "Mikel, sinto muito, isso é impossível". Mas o meio-campista espanhol se recusou a desistir e iniciou uma longa jornada de tratamento e reabilitação, apoiado na família, em especial na esposa, Lola, que ficou ao seu lado mesmo estando grávida.

Merino admitiu que às vezes sentia vergonha por precisar constantemente da ajuda da esposa, mas garantiu que o apoio dela foi fundamental para superar aquela fase difícil.

Do título com o Arsenal a um sonho realizado

Apesar da dureza da lesão, Merino conseguiu voltar aos gramados e participar das celebrações do Arsenal pela conquista do título da Premier League, antes de realizar outro sonho ao ser convocado para a lista da seleção espanhola na Copa do Mundo.

O nascimento de seu filho Marco, dez dias antes de um dos momentos decisivos de sua temporada, foi um instante excepcional que aumentou sua motivação para continuar lutando e voltar ao seu nível.

Apesar de ter ficado meses afastado dos gramados, o jogador não perdeu a esperança de convencer o técnico Luis de la Fuente de sua capacidade de representar a seleção, tendo feito questão de enviar vídeos e gráficos que mostravam sua evolução à comissão técnica.

O momento esperado chegou quando seu nome apareceu na lista da seleção espanhola, transformando a angústia que o acompanhou durante todo o período de recuperação em uma alegria imensa.

Merino contou que abraçou a esposa e beijou o filho assim que sua convocação foi anunciada, enquanto as mensagens tomavam conta de seu celular, percebendo que o sonho de disputar a Copa do Mundo havia se tornado realidade.

Momentos inesquecíveis com a camisa da Espanha

Merino também falou sobre seus principais momentos com a seleção espanhola, destacando as partidas que traduziram a força do time e seu espírito coletivo, e o papel desempenhado por seus companheiros na conquista das grandes vitórias.

Ele relembrou um dos ataques decisivos contra Portugal, quando notou um espaço no coração da defesa e arrancou para aproveitá-lo, antes de receber um passe perfeito que resultou no gol.

Ele também elogiou a abordagem tática da seleção espanhola, afirmando que o estilo de posse de bola torna extremamente difícil a tarefa dos adversários de recuperar a bola.

Disse ainda que o duelo contra a França foi um teste importante diante de um grupo de jogadores de grande potencial, mas que a Espanha se apoiou em sua identidade coletiva e em sua capacidade de controlar o ritmo do jogo.

O chute de Messi que o deixou temporariamente sem visão

Entre os momentos que mais ficaram gravados na memória de Merino está o confronto com a Argentina, quando se viu diante de um chute forte de Lionel Messi.

O jogador do Arsenal explicou que viu o astro argentino se preparando para chutar de fora da área e decidiu avançar para bloquear a bola, mas recebeu o chute diretamente no rosto.

Relembrando o momento, disse: "Falei para mim mesmo: não, não ele. Avancei para bloquear, mas ele chutou a bola com força direto no meu rosto. Caí no chão como se tivesse sido atingido por um tiro".

Acrescentou que a força do chute fez com que perdesse a visão de um dos olhos pelo resto da partida, o que o deixou preocupado por alguns instantes, antes de sentir um grande alívio com o apito final.

A família: o segredo da resistência nos bastidores

Ao encerrar sua carta, Merino expressou gratidão à família, que o apoiou nas fases mais difíceis de sua carreira, desde as consequências do ataque sofrido pelo ônibus do Dortmund, passando pela dura lesão, até o retorno aos gramados e a conquista de títulos.

Para o meio-campista espanhol, sua jornada não foi apenas uma história de sucesso esportivo, mas uma experiência humana que lhe revelou o valor do apoio familiar e a importância de se manter a esperança mesmo quando a volta parece impossível.

Ele concluiu sua carta com palavras que refletem a dimensão dos sentimentos que viveu ao longo dessa jornada: "Até hoje, ainda não consigo acreditar que tudo acabou. Tudo o que posso dizer é: obrigado a todos".