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Tendência de transferência da partida entre Al-Nassr e Al-Riyadh no Campeonato Saudita

Al-Riyadh x Al-Nassr
Al-Riyadh
Al-Nassr
Campeonato Saudita
Al Diriyah x Al-Nassr
Al Diriyah
King Cup
Arábia Saudita

Aguardando a aprovação da liga

Os clubes Al-Nassr e Al-Riyadh chegaram a um acordo que prevê a transferência de sua aguardada partida pela Liga Roshn Saudita do estádio da Cidade Esportiva Príncipe Faisal bin Fahd para o estádio "Al-Awwal Park".

De acordo com o jornal Arriyadiyah da Arábia Saudita, a partida marcada para a próxima sexta-feira, válida pela segunda rodada da Liga Roshn, aguarda agora a aprovação da Liga Saudita de Futebol Profissional, depois que a diretoria do Al-Nassr apresentou um pedido oficial para disputar o confronto em seu estádio, após o acordo com o Al-Riyadh.

E acrescentou que a aprovação da transferência da partida não afetará a condição de mando de campo, já que o Al-Riyadh continuará sendo o dono do campo e receberá as receitas da partida, após o desconto dos custos de operação e manutenção.

O Al-Nassr lidera a classificação da Liga Roshn Saudita com 3 pontos após a primeira rodada, superando por saldo de gols o Al-Hilal, o Al-Ettifaq, o Al-Qadsiah, o Neom, o Al-Hazem e o Al-Ahli.

Antes do confronto com o Al-Riyadh, o Al-Nassr se prepara para um novo teste, quando enfrentar o Al-Diriyah na noite de terça-feira, pelas disputas das oitavas de final da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas.

King Cup
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN
Campeonato Saudita
Al-Riyadh crest
Al-Riyadh
ALR
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN

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