Ten Hag: o Manchester United está a caminho do rebaixamento!

Em uma declaração chocante que abalou os corredores de Old Trafford, o holandês Erik ten Hag, ex-treinador do Manchester United, alertou que o fantasma do rebaixamento à segunda divisão se tornou uma possibilidade real que ameaça o Manchester United, diante do colapso sem precedentes que o clube vive.

As declarações de Ten Hag vieram após a nova derrota da equipe para o Chelsea por dois gols a zero, revés que estagnou o Manchester United em apenas sete pontos após nove rodadas, fazendo-o cair para a 17ª posição, à frente por saldo de gols apenas do Crystal Palace, que ocupa a última colocação da zona de rebaixamento.

De acordo com dados da rede de estatísticas "Opta", o Manchester United não conquistou nenhuma vitória nas últimas nove partidas em todas as competições, a maior sequência sem triunfo do clube desde 1984, o que reflete a dimensão da crise técnica que atinge a equipe.

O pesadelo do rebaixamento volta

Questionado sobre a possibilidade de o Manchester United ser rebaixado pela primeira vez em mais de 50 anos, Ten Hag não escondeu sua preocupação e disse com franqueza: "Na Premier League, isso é certamente possível, porque todas as equipes são fortes e todas têm treinadores competentes".

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O técnico holandês prosseguiu, em declarações divulgadas pela "Reuters": "Se você acabar do lado perdedor uma vez e entrar naquele círculo vicioso, sim, então pode se tornar extremamente difícil".

Ten Hag, que assumirá o comando do clube holandês Twente a partir da temporada 2026-2027, acrescentou, em uma mensagem para relembrar o que fez anteriormente: "Antes da nossa chegada, passaram-se seis anos sem que o clube conquistasse qualquer título. Vejam onde estão agora!".

Ten Hag havia chegado ao Manchester United em 2022 e conduziu a equipe à conquista da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga durante o seu mandato, antes de ser demitido em 2024.

Confiança apesar da queda

Apesar da catástrofe, a diretoria do Manchester United decidiu manter o atual treinador Michael Carrick no comando da equipe na partida contra o Chelsea, mesmo com a pesada derrota em casa para o Bournemouth por três a zero e o humilhante revés por quatro a um diante do Como na Liga dos Campeões da Europa.

O Manchester United se prepara para um confronto decisivo contra a Roma na Liga dos Campeões da Europa amanhã, terça-feira, antes de enfrentar o Aston Villa na Premier League no domingo, em duas partidas que podem definir o destino de toda a sua temporada.