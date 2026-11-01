Ten Hag ataca Cristiano Ronaldo mais uma vez e elogia decisão do Real Madrid

O treinador holandês Erik ten Hag dirigiu novas críticas ao seu ex-jogador Cristiano Ronaldo.

Ronaldo, capitão do Al-Nassr, da Arábia Saudita, trabalhou com Ten Hag por um curto período no Manchester United, em 2022, mas o craque português não conseguiu convencer seu treinador holandês na ocasião.

A rede ESPN publicou as declarações de Ten Hag, feitas ao programa "Bom dia, Campeonato Holandês".

Ten Hag disse: "Todo grande time precisa acolher sua principal estrela, mas essa estrela também precisa abrir mão de algo em benefício do time. Esse era, simplesmente, o problema com Ronaldo".

O atual diretor técnico do Twente acrescentou: "Não quero que haja nenhum mal-entendido da minha parte. Ele é, obviamente, um jogador maravilhoso, e pertence à lista dos grandes do futebol mundial".

E ressaltou: "Mas a verdade também é que ele já não conseguia apresentar o nível exigido nos últimos sete ou oito anos. Desde que saiu da Juventus, simplesmente acabou".

Ten Hag considera que o Real Madrid tomou a decisão correta ao dispensar Ronaldo no momento certo. Em 2018, o jogador deixou o estádio Santiago Bernabéu e se transferiu para a Juventus.

Ele explicou: "Esse também é um dos grandes talentos do Real Madrid. Eles percebem quando o nível do jogador começa a cair e, então, se desfazem dele num momento em que, do ponto de vista do mundo exterior, ainda está no auge, quando na verdade já não consegue apresentar o desempenho exigido".

Ronaldo, que tinha então 37 anos, marcou 3 gols em 16 partidas sob o comando de Ten Hag.

Ten Hag prosseguiu: "Ronaldo já não conseguia se obrigar a suportar o sacrifício, dar tudo de si diariamente e trabalhar para alcançar a melhor condição física. Se você não está fisicamente pronto na Premier League, não tem nenhuma chance".

Ten Hag revelou que conversou com o craque português sobre sua situação, afirmando: "Você o coloca diante da verdade e lhe apresenta argumentos lógicos e convincentes, e então a coisa fica completamente clara".

O analista esportivo Hans Kraay imaginou a reação de Ronaldo durante essas conversas, questionando: "Ele dizia para você, naquela hora, que você não estava em seu juízo perfeito?".

Mas Ten Hag negou, dizendo: "Não, ele não disse isso de forma alguma. As evidências eram muito claras. Atualmente, tudo no futebol é monitorado e registrado".

Ten Hag fez questão de reafirmar que considerava Ronaldo um jogador de primeira linha.

E disse: "Ele venceu a Liga dos Campeões 5 vezes e marcou essa quantidade enorme de gols. Deu muito ao futebol. Todos nós nos divertimos ao assisti-lo, eu também. Mas, naquele momento, eu precisava tomar decisões que fossem em benefício do time e do clube".

Ten Hag foi questionado se era difícil colocar uma estrela do tamanho de Ronaldo no banco de reservas, e até deixá-lo de fora da lista do time em algumas ocasiões.

Ele respondeu: "Ninguém é maior do que um clube ou um país. Cristiano Ronaldo não é exceção a isso, e Lionel Messi também não. No fim, o interesse do time vem sempre em primeiro lugar".