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A nova lesão de Antonio Vergara preocupou a comissão técnica do Napoli, depois que o jogador foi obrigado a deixar o duelo com o Torino por causa de uma lesão muscular, num momento em que a equipe tem pela frente um teste difícil contra o Manchester City pela Liga dos Campeões. Massimiliano Allegri apresentou uma possível explicação para as lesões recorrentes do jovem jogador.

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Vergara se lesionou durante a vitória do Napoli por 1 a 0 sobre o Torino, na noite de sábado. O jogador de 23 anos deixou o campo visivelmente abalado e não conseguiu conter as lágrimas, enquanto o companheiro Matteo Politano tentava consolá-lo na saída.

"Ele se lesionou, e não sei por quanto tempo vamos ficar sem ele", disse Allegri na entrevista coletiva após a partida, lamentando o que aconteceu com o jogador, que enfrenta um novo revés depois de ter sofrido uma lesão anterior na panturrilha que o afastou de quatro jogos da equipe.

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O técnico do Napoli acrescentou: "É uma pena enorme, ele ficou muito abatido. Acho que a lesão pode estar ligada ao que ele está vivendo. Neste ano, ele tem responsabilidades diferentes, seja com a seleção, seja pela pressão mental maior. Às vezes, essas lesões também são causadas por coisas assim".

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Vergara disputou 10 partidas pelo Napoli em todas as competições nesta temporada, com um gol marcado e uma assistência, mas as lesões começaram a atrapalhar sua sequência, depois de ter ficado fora de quatro jogos anteriores por um problema na panturrilha. A nova lesão é no músculo flexor da coxa esquerda, e o jornal "Il Mattino" informou que a situação do jogador quanto a voltar a atuar pelo Napoli em 2026 ainda não está clara, o que abre a possibilidade de sua temporada pela equipe terminar antes do fim do ano, sem uma confirmação definitiva sobre o tempo de afastamento, segundo o site Yahoo Sport.

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Duelo com o City: a verdadeira batalha pela classificação do Napoli

Deixando de lado a lesão de Vergara, Allegri falou sobre o próximo compromisso contra o Manchester City, marcado para terça-feira, e o classificou como uma partida importante e grande. Ao mesmo tempo, porém, ressaltou a necessidade de encarar com realismo a situação do Napoli na fase de liga da Liga dos Campeões, sem superestimar o peso desse confronto nas chances de classificação.

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"É um jogo muito importante, um grande confronto que é ótimo de disputar", disse Allegri, antes de explicar que as contas da classificação não serão necessariamente definidas diante do time inglês, já que há outras partidas que, na visão dele, representam a verdadeira batalha pela vaga.

E completou: "Temos que ser realistas. Nossa caminhada na Liga dos Campeões será decidida contra o Club Brugge, o Sabah e o Viking. Precisávamos vencer o Bodø, e conseguimos. O jogo de terça será importante e muito difícil, mas temos que acertar nossa situação no campeonato, e o duelo com o Club Brugge em casa será decisivo".

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