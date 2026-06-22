Tempestade atrapalha França e Iraque: o início do segundo tempo da partida da Copa do Mundo pode demorar ainda horas

O início do segundo tempo da partida da Copa do Mundo entre França e Iraque foi adiado. Uma tempestade se abateu sobre Filadélfia, o que levou à suspensão obrigatória da partida. Não há previsão de quando o jogo poderá ser retomado.

Já antes da partida havia receio de tempestade. A mídia francesa chegou a mencionar um possível adiamento do apito inicial, mas não chegou a esse ponto. Às 23h, horário da Holanda, a partida começou normalmente, mas o fim da partida não ocorrerá no horário previsto. Já na fase final do primeiro tempo, o tempo mudou repentinamente.

Inicialmente, as condições permaneceram razoavelmente suportáveis e a partida continuou, mas os trovões e os relâmpagos surgiram logo em seguida. No intervalo, mensagens apareceram nos grandes telões de LED do Philadelphia Stadium. “Uma forte tempestade se aproxima. Saia da área ao ar livre do estádio e procure abrigo dentro do estádio, conforme indicado pela equipe do estádio”, dizia a mensagem, antes que as arquibancadas se esvaziassem.

As regras da Filadélfia determinam que, assim que forem detectados relâmpagos a menos de treze quilômetros do estádio, o jogo não poderá ser disputado por trinta minutos. Assim, o início do segundo tempo foi adiado.

Não está claro quanto tempo a França e o Iraque terão de esperar pelo início do segundo tempo. Assim que novos relâmpagos forem detectados, o relógio de meia hora recomeçará a correr.

De acordo com as regras, não há limite máximo para o adiamento. Em teoria, portanto, pode levar horas até que o jogo seja retomado, embora os árbitros na Filadélfia estejam prevendo o reinício por volta da 01h00. Durante a Copa do Mundo de clubes no verão do ano passado, o Benfica e o Auckland City enfrentaram circunstâncias semelhantes. Devido a uma tempestade em Orlando, o reinício do segundo tempo foi adiado por mais de duas horas na ocasião.

A França foi para o vestiário com uma vantagem de 1 a 0.



