Tempestade à vista? “Acho que ainda há mais coisas por vir no Feyenoord”

Pierre van Hooijdonk está curioso para saber como a situação no Feyenoord vai se desenrolar. É o que afirma o icônico ex-jogador do clube em um artigo de fundo publicado no site da NOS.

O Feyenoord parece ter voltado à estaca zero em termos administrativos, após Dennis te Kloese ter anunciado sua saída. Van Hooijdonk observa a situação com apreensão. “Esta não é uma situação nada boa para o Feyenoord. E acho que ainda há mais coisas por vir.”

Van Hooijdonk afirma que a saída do dirigente, por si só, não é surpreendente. “Essa dupla função não se revelou um sucesso retumbante. Após um bom começo, ele passou por dificuldades.”

“Depois de Arne Slot, ele escolheu Brian Priske, mas este teve que sair ainda durante a temporada. Ele próprio havia dito anteriormente que Robin van Persie ainda não estava pronto para ser o técnico do Feyenoord”, lembra Van Hooijdonk.

“Pensando bem, a boa campanha europeia da temporada passada deve-se em grande parte a Priske, enquanto nesta temporada, sob o comando de Van Persie, as coisas definitivamente não saíram como se esperava.”

Van Hooijdonk não vê em seu ex-companheiro de equipe Kees van Wonderen o diretor técnico certo para o Feyenoord. “Ele tem inteligência, mas não tem experiência como diretor técnico. Van Wonderen não é um Max Huiberts.”

Van Hooijdonk acredita que muito precisa acontecer antes que Robert Eenhoorn e Huiberts possam estar abertos a uma contratação no De Kuip. “Para isso, o nível de tomada de decisão e a estrutura precisam mudar. Eenhoorn indicou que certas coisas precisam ser diferentes.”