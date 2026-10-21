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KvaratskheliaGetty Images
Jonas Rütten
Traduzido por

Temores sobre Kvaratskhelia se confirmam! Astro do PSG sofre lesão terrível

Liga dos Campeões
PSG x Barcelona
PSG
Barcelona
K. Kvaratskhelia
Marquinhos
O. Dembele

O Paris Saint-Germain pagou caro pela vitória por 4 a 2 sobre o FC Barcelona. Ousmane Dembele e Marquinhos não foram os únicos a deixar o campo lesionados. Khvicha Kvaratskhelia sofreu uma lesão horrível.

Como o clube confirmou nesta quarta-feira, o destaque georgiano rompeu o ligamento cruzado. Ele desfalcará o Paris Saint-Germain por meses.

Kvaratskhelia torceu o joelho após quase uma hora de jogo, em uma entrada limpa de Xavi Espart, do Barcelona, e caiu de forma brusca no gramado. Depois disso, não conseguiu deixar o campo por conta própria. Precisou de apoio para caminhar até o vestiário e mal conseguia apoiar a perna afetada.

Poucos segundos antes, o capitão Marquinhos já havia sofrido uma lesão em uma disputa de bola com Anhtony Gordon e sinalizado ao técnico Luis Enrique que não poderia continuar. Em seguida, os dois foram substituídos.

Dembele também ficará fora por muito tempo no PSG?

O astro do PSG Dembele também havia se lesionado no primeiro tempo, aos 19 minutos. O atual melhor jogador do mundo se machucou durante uma corrida com um adversário, sem contato direto. Depois de acelerar, o atacante parou de repente e levou a mão à coxa esquerda. Uma lesão muscular pode deixá-lo fora por um período prolongado.

As câmeras registraram a expressão de dor de Dembele, e logo ficou claro que ele não poderia continuar. Para o PSG, a lesão do campeão mundial de 2018 também é uma péssima notícia, já que ele vinha novamente em ótima forma. Nesta temporada, marcou quatro gols e deu seis assistências em dez jogos oficiais. O jogador de 29 anos somou seis participações em gols em apenas duas partidas da Champions League e teve atuação de destaque na vitória por 4 a 2 sobre o Manchester City na semana passada.

O Barcelona também teve ao menos um jogador lesionado: Dani Olmo, de 28 anos, ex-Leipzig, machucou-se em uma disputa de bola no meio-campo com Vitinha. Hansi Flick precisou fazer a substituição aos 26 minutos, colocando Fermin Lopez no lugar de Olmo.

Apesar da grande quantidade de lesionados, o atual campeão da Champions League acabou vencendo o duelo contra os catalães, que até então estavam invictos e em boa fase. Depois que Lamine Yamal empatou em 2 a 2 perto do fim, Vitinha e Fabian deram os toques finais a uma partida emocionante. Com três vitórias em três jogos, o PSG divide atualmente com o Liverpool a liderança da tabela da fase de liga da Champions League.

No próximo domingo, o PSG terá um confronto de destaque contra o Olympique Lyon, líder da Ligue 1. No início de novembro, o Paris enfrentará o Villarreal na Champions League.

PSG Jubel vs BarcelonaGetty Images


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