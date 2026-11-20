Compartilhar Siga GOAL no Google

O técnico italiano Antonio Conte não ficou calado por muito tempo depois de ser ignorado pelo Manchester United. Ele mandou um recado contundente que repercutiu na Inglaterra, com uma crítica velada, mas dura, à diretoria do Manchester United, que escolheu Mauricio Pochettino para comandar a equipe em seu lugar.

Publicidade

Conte afirmou que os clubes "têm medo de vencer" caso tenham receios em relação aos seus métodos, depois de ter sido descartado das opções do Manchester United. As declarações, repercutidas pelo "Daily Mail", soaram como uma resposta direta às reportagens segundo as quais o United estaria incomodado com seu estilo intenso e suas exigências rigorosas.

Conte era um dos fortes candidatos ao cargo em Old Trafford e figurava ao lado de Julian Nagelsmann, Eddie Howe e Unai Emery na lista dos favoritos para suceder Michael Carrick. No fim, porém, o Manchester United optou por outro técnico com passagens por Chelsea e Tottenham, Mauricio Pochettino, e pagou cerca de 10 milhões de libras esterlinas em compensação para convencê-lo a deixar o comando da seleção dos Estados Unidos.

Conte, que segue desempregado desde que deixou o Napoli no meio do ano, respondeu no podcast "Cronache di Spogliatoio": "Primeiro, deixem-me falar sobre a questão do meu estilo. Se alguém tem medo do meu estilo, tem medo de vencer, porque essa metodologia leva à vitória. Essa é a minha resposta".

O treinador italiano acrescentou: "O Manchester United tem uma história gloriosa, por isso me surpreende que alguém tenha medo de uma abordagem que visa devolver o clube ao seu verdadeiro lugar. O último título do United na liga foi em 2013, sob o comando de Ferguson".

Publicidade Publicidade

Conte falou com grande respeito sobre Sir Alex: "Tenho um enorme respeito por Ferguson. Li o livro dele e, quando estava em Londres, tive a oportunidade de visitar a casa dele e passar um dia com ele. Ele tem uma grande paixão por falar de futebol, embora o sotaque escocês às vezes seja difícil de entender".

Tópicos relacionados

E prosseguiu: "Graças à sua metodologia e à sua abordagem própria, ele fez do Manchester United um grande time. É por isso que considero algumas declarações ofensivas ao United, como se alguém se opusesse ao retorno do clube à sua história. A metodologia é o que precisamos para alcançar grandes resultados e, se você está sugerindo que essa metodologia exige muito esforço, bem, sim, é verdade. Todos precisam trabalhar duro, não apenas os jogadores".

Conte sempre foi conhecido pela personalidade forte, além de um currículo como treinador repleto de conquistas. No Chelsea, entrou em atrito com o atacante Diego Costa, o zagueiro David Luiz e a diretoria do clube. No Napoli, saiu um ano depois de conquistar o título do Campeonato Italiano, afirmando que o clube sofria com "muita hostilidade e ódio".

Publicidade

Conte também deixou o Tottenham após uma entrevista coletiva explosiva em 2023, na qual chamou seus jogadores de "egoístas" e criticou a cultura do clube. Nada disso, porém, o impediu de levar suas equipes a cinco títulos do Campeonato Italiano em suas passagens por Juventus, Inter de Milão e Napoli, além de conquistar a Premier League e a FA Cup com o Chelsea.

Esta não é a primeira vez que Conte se manifesta publicamente nas últimas semanas desde que seu nome foi ligado ao Manchester United. O treinador de 57 anos já havia negado ter imposto "condições específicas" para assumir o comando da equipe.

Publicidade

Por outro lado, Pochettino, que assumiu o comando em Old Trafford, terá um início acelerado: comandou seu primeiro treino na quinta-feira e dirigirá o Manchester United pela primeira vez no domingo, em um aguardado confronto contra o Liverpool, em Anfield, num momento em que a equipe ocupa a zona de rebaixamento, com apenas uma vitória em suas dez primeiras partidas.