O Chelsea mantém os seus grandes gastos no mercado de transferências e, para reforçar o seu ataque, o clube londrino prepara-se para contratar um avançado de 35 anos e abrir mão de um avançado de 23 anos que havia adquirido por 25 milhões de euros.

O site "Foot Mercato" afirmou que o Chelsea voltou a incendiar o mercado de transferências, uma vez que os Blues continuam a gastar com fartura, tendo desembolsado neste verão 282 milhões de euros pelas contratações de Morgan Rogers, Marc Guiu e Deivid Washington.

E, como é seu hábito, o clube inglês procura contratar o maior número possível de jovens talentos promissores, ainda que desta vez possa surpreender alguns.

O jornal "The Athletic" noticiou hoje que o Chelsea está interessado na contratação de Danny Welbeck, antigo jogador do Manchester United, que veste a camisola do Brighton desde 2020.

Isto surge após duas temporadas de destaque na Premier League (10 golos em 30 jogos na época 2024/2025 e 13 golos em 37 jogos na época 2025/2026).

O natural de Manchester, de 35 anos, prova que continua capaz de balançar as redes na Premier League, mas o interesse do Chelsea na sua contratação é surpreendente.

Atualmente, o Chelsea possui um ataque muito forte, composto por Marc Guiu, Liam Delap, Nicolas Jackson e João Pedro. Ainda assim, o Chelsea está otimista quanto à possibilidade de convencer o Brighton a abrir mão do seu avançado, a quem resta apenas um ano de contrato.

Mas, se o Chelsea persegue esta opção surpreendente, é porque está disposto a abrir mão de vários dos seus avançados, entre eles Emanuel Emegha (23 anos).

Mais uma vez, esta é uma notícia surpreendente, pois o jovem jogador neerlandês, que sofreu recentemente uma lesão nos tendões do joelho, chegou há pouco tempo a Stamford Bridge, onde o seu contrato se estende até 2033.