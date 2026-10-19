A televisão do Real Madrid intensificou seu ataque ao Sevilla, em resposta aos protestos do clube andaluz sobre as decisões de arbitragem no confronto entre as duas equipes, que terminou com vitória merengue por 4 a 1, acusando o adversário de dois pesos e duas medidas no tratamento dos lances de arbitragem e considerando que sua reclamação tem o objetivo de desviar a atenção do resultado da partida.

A televisão do Real Madrid relembrou o lance de uma suposta cotovelada do jogador do Barcelona Rodri, que não foi punida durante um confronto anterior, questionando por que o Sevilla protesta contra a arbitragem diante do Real Madrid, mas não adota a mesma postura quando se trata de partidas do Barcelona.

Os comentaristas do canal disseram: "O Sevilla não reclamou da cotovelada de Rodri. Por que o Sevilla reclama no dia do Barcelona e permanece calado quando tem uma boa atuação?", acrescentando que a diferença na análise das partidas levanta questionamentos e que o clube andaluz tenta, segundo sua descrição, desviar a atenção dos quatro gols que sofreu diante do Real Madrid.

A televisão do Real Madrid acusa Tebas de impor censura

O ataque do canal não parou no Sevilla, mas se estendeu a Javier Tebas, presidente da LaLiga, acusando-o de impor censura às imagens dos protestos contra ele que o estádio Santiago Bernabéu presenciou durante a partida.

Os comentaristas da televisão do Real Madrid afirmaram que os torcedores não viram a faixa de protesto contra Tebas durante a transmissão, considerando que o presidente da liga interfere na escolha das imagens exibidas e orienta os comentaristas sobre o que podem dizer, conforme suas palavras.

E acrescentaram que os protestos dentro do estádio eram, em sua opinião, mais importantes do que alguns acontecimentos da partida, acusando a liga de atrapalhar a competição, em uma nova escalada do conflito entre o clube merengue e a direção do Campeonato Espanhol.

"O campeonato do Barcelona, de Tebas e do sujo Negreira"

O canal prosseguiu com seu ataque, considerando que existe uma tendência de prejudicar o Real Madrid, e citou o que descreveu como a polêmica de arbitragem na partida entre Real Betis e Barcelona, antes de vincular as críticas direcionadas ao clube merengue ao caso Negreira e ao conflito com Tebas.

Os comentaristas do canal disseram que o Real Madrid fez uma partida forte diante do Sevilla, mas que o debate, em sua opinião, se voltou para outras questões em vez de se concentrar na atuação da equipe e no resultado do jogo, acrescentando que determinadas partes tentam mudar o rumo da conversa sobre a partida.

O canal também abordou o pênalti marcado a favor do Real Madrid, apontando com ironia que alguns críticos focam nos lances polêmicos para evitar falar do restante dos acontecimentos da partida, antes de afirmar que houve uma falta anterior sobre Arda Güler, de acordo com sua leitura do lance.