O Ajax causa ótima impressão no primeiro tempo do duelo da Liga Conferência contra a Atalanta Bergamo, na noite de quinta-feira, mas vai para o intervalo com um 0 a 0 um tanto decepcionante. A equipe de Míchel Sánchez cria várias chances e, em alguns momentos, é claramente superior, mas Oscar Gloukh recebe um volume surpreendente de críticas nas redes sociais.
O time de Amsterdã começou muito bem a partida e chegou perto de abrir o placar logo aos seis minutos, quando um chute de Lucas Rosa desviou no caminho e bateu na trave. Pouco depois, Jorthy Mokio pensou ter marcado com um belo chute, mas o gol foi anulado por impedimento de Davy Klaassen.
Os torcedores estão satisfeitos com o desempenho do Ajax, mas se incomodam com Gloukh, que toma decisões erradas com frequência na parte final das jogadas. O ponta esquerda fez uma boa jogada pelo lado esquerdo aos 11 minutos, mas chutou bem por cima do gol aos 22 e, quatro minutos depois, teve outra tentativa bloqueada. Nesse último lance, Gloukh decidiu chutar novamente, apesar do pouco espaço, e chegou a receber vaias das arquibancadas.
O desempenho do israelense também é alvo de críticas nas redes sociais. "Gloukh está mais uma vez preocupado sobretudo com Gloukh", escreveu um torcedor no X. Outro acrescentou: "Tem que substituir Gloukh. Ele joga de cabeça baixa e só pensa na própria empresa." A falta de visão de jogo, os passes imprecisos e a tendência de carregar a bola por tempo demais são os principais motivos de irritação.
No Ajax Showtime, o atacante recebe as mesmas críticas. Para vários torcedores, suas jogadas produzem pouco resultado. "Gloukh toma decisões erradas demais, mas isso não é novidade", escreveu um deles. Outro disse: "Oscar, que ego! Sempre joga para si mesmo." Um terceiro torcedor afirmou que Gloukh frequentemente retarda contra-ataques promissores ao continuar driblando em vez de passar para um companheiro livre.
Por isso, os pedidos por uma substituição ficam cada vez mais fortes, e o nome de Abdellah Ouazane aparece com frequência nas redes sociais. "Com tanto espaço, é melhor colocar Ouazane no lugar de Gloukh", escreveu alguém no X. No Ajax Showtime, torcedores também pedem a entrada do jovem meio-campista: "Já podem mandar Ouazane e Tolu se aquecer", diz um comentário.
Nem todos, porém, concordam com as críticas a Gloukh, que obrigou Carnesecchi a fazer uma defesa com um chute aos 32 minutos. "Gloukh costuma ser o bode expiatório aqui, mas, para mim, é uma peça importante. É muito inteligente nas tabelas, dribla bem e sabe proteger a bola no meio-campo", argumentou um torcedor em defesa do atacante.