Telegraph: Infantino aproveita a tensão entre Espanha e Marrocos para se manter no cargo

Aumentam as especulações sobre a intenção do presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, de fortalecer sua posição antes das próximas eleições para a presidência da entidade, por meio do estreitamento de suas relações com as federações africanas, à frente delas a do Marrocos, em meio à crise que ele enfrenta com uma série de federações europeias.

Segundo o jornalista Tim Wigmore, do "Daily Telegraph" britânico, a visita de Infantino à capital marroquina, Rabat, nesta semana, e seu encontro com membros do conselho de administração da Fifa, e depois com dirigentes da Confederação Africana de Futebol, ocorreram no âmbito de suas movimentações para manter o cargo, aproveitando o apoio de que goza dentro do continente africano, que reúne 54 federações nacionais, ou seja, mais de um quarto dos membros da Fifa, o que lhe confere um peso decisivo nas eleições para a presidência da entidade internacional.

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O relatório apontou que a Confederação Africana de Futebol não se juntou às confederações continentais que anunciaram a queda de sua confiança em Infantino; pelo contrário, seu presidente, Patrice Motsepe, declarou seu apoio explícito à permanência do presidente da Fifa, assim como quatro membros do conselho da Fifa, encabeçados pelo marroquino Fouzi Lekjaa, vice-presidente da CAF, renovaram seu apoio público a ele.

A comissão executiva da Confederação Africana também emitiu um comunicado no qual apoiou por unanimidade a atualização conjunta apresentada por Infantino e pelo secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström, a respeito da recente crise relacionada ao projeto de venda de uma fatia da Copa do Mundo a investidores, do qual Infantino recuou após fortes críticas vindas sobretudo da Europa.

O relatório considera que o crescente apoio de Infantino para que o Marrocos sedie a final da Copa do Mundo de 2030 também se insere nesse contexto. Depois que o estádio Santiago Bernabéu, em Madri, era o principal candidato a receber a partida final, Infantino passou a defender que ela seja realizada no novo estádio Hassan II, em Casablanca, que está sendo construído com capacidade para 115 mil espectadores, tornando-se o maior do mundo do futebol.

Wigmore acrescentou que sediar a final no Marrocos ajudará Infantino a reforçar o apoio das federações africanas, ao passo que realizá-la na Espanha não acrescentaria muito às suas chances eleitorais, após o esfriamento de suas relações com a União Europeia de Futebol.

O relatório acrescentou que a escolha do Marrocos ganha importância adicional porque as próximas eleições para a presidência da Fifa serão realizadas durante o congresso da entidade internacional, previsto para acontecer no país do norte da África em março próximo, enquanto Infantino já manifestou seu desejo de concorrer a um quarto mandato.

A disputa entre Marrocos e Espanha

O relatório destacou que a movimentação de Infantino também o coloca no centro da disputa crescente entre Marrocos e Espanha, em meio à tensão política entre os dois países, especialmente após a recente crise migratória em direção à cidade de Ceuta, o que conferiu uma dimensão geopolítica à polêmica em torno de qual país sediará a final da Copa do Mundo de 2030.

Essa disputa também se reflete dentro do futebol, já que a Espanha rejeita a ideia de transferir a partida final para o Marrocos.

O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Rafael Louzán, havia afirmado anteriormente que a Espanha será a "líder da Copa do Mundo de 2030" e que a partida final deve ser realizada em território espanhol.

O relatório concluiu apontando que Infantino vê nessas tensões uma oportunidade para reforçar sua imagem, na condição de defensor da expansão da influência do futebol para além da hegemonia europeia tradicional, apoiando-se na base africana que desempenhou um papel central na permanência de seus antecessores, João Havelange e Sepp Blatter, na presidência da Fifa por longos anos.