Eder Sarabia encontrou um novo trabalho como treinador. O basco de 46 anos assinou contrato de dois anos com o Espanyol, anunciou o clube de 126 anos em seus canais oficiais. Sarabia retorna a um lugar que conhece bem: como jogador, vestiu a camisa da equipe catalã 82 vezes.

Sarabia foi durante anos auxiliar de Quique Setién, com quem trabalhou no UD Las Palmas, no Real Betis e no FC Barcelona. Depois, o espanhol assumiu como treinador principal e levou o FC Andorra, de propriedade de Gerard Piqué, à segunda divisão.

Em março de 2024, após uma sequência de resultados decepcionantes, Sarabia foi demitido. No verão seguinte, assinou por uma temporada com o Elche CF e ajudou o clube a conquistar o acesso à LaLiga.

Sarabia renovou seu contrato, foi eleito o treinador do mês de setembro de 2025 em LaLiga e, além disso, aliou os bons resultados a seu estilo de jogo atraente e ofensivo.

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O Elche caiu na tabela, mas conseguiu alcançar o objetivo final: permanecer na primeira divisão. Ao fim daquela temporada, Sarabia deixou o cargo porque precisava descansar. Após alguns meses sem clube, ele agora dá continuidade à carreira em Barcelona.

Assim, o Espanyol não demorou a contratar um novo treinador. Na noite de terça-feira, após a eliminação na Copa do Rei diante do Sestao River Club, da quarta divisão, por 4 a 3, o técnico Manolo González foi demitido depois de cinco meses no clube.

O Espanyol, que apresentará Sarabia oficialmente à imprensa na próxima terça-feira, ocupa atualmente a 18ª posição em LaLiga. Na partida de sexta-feira contra o Villarreal, o técnico do Espanyol B, Sergio García, comandará a equipe interinamente. Los Pericos somaram apenas um ponto nos últimos cinco jogos do campeonato.



