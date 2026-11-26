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O Ajax volta a disputar a Conference League nesta quinta-feira, em casa, contra o FC Thun. O técnico Míchel Sánchez anunciou a escalação para o duelo europeu na Johan Cruijff ArenA, marcado para as 18h45. O time está cheio de surpresas.

Marc ter Stegen, que ficou fora da equipe contra o ADO Den Haag, volta ao gol do Ajax em uma semana importante para o clube. Thilo Kehrer, pela direita, e Owen Wijndal, pela esquerda, serão os laterais. Surpreendentemente, Dies Janse e Daley Blind formam a dupla de zaga.

Youri Baas e Davy Klaassen devem ser poupados, enquanto Yves Bissouma não está elegível para jogar. Sofyan Amrabat atua como volante, e Julian Brandt e Rayane Bounida ficam responsáveis pela criatividade.

Oliver Edvardsen recebe uma oportunidade de Míchel na ponta direita. Marcos Leonardo terá mais uma chance de mostrar serviço como centroavante. Abdellah Ouazane ficará responsável por criar jogadas pela esquerda.

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O técnico espanhol disse em entrevista coletiva na quarta-feira que Julian Brandt e Anton Gaaei não podem disputar dois jogos completos de 90 minutos, mas os alemães ainda assim ganharam vaga entre os titulares. Jorthy Mokio ficará fora de ação por algum tempo devido a uma lesão.

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Próximas partidas AJX Conference League 12:45 THU

O Ajax não teve grandes dificuldades contra o ADO no domingo e venceu por 3 a 0. Com isso, o clube de Amsterdã está a apenas um ponto do líder PSV na Vriendenloterij Eredivisie.

O FC Thun ocupa a nona posição e está no meio da tabela do Campeonato Suíço. No último fim de semana, perdeu por uma diferença mínima, 3 a 2, para o vice-líder Young Boys.

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Escalação do Ajax: Ter Stegen; Kehrer, Janse, Blind, Wijndal; Bounida, Amrabat, Brandt; Edvardsen, Leonardo, Ouazane.

Escalação do FC Thun: ainda não divulgada.