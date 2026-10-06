Técnico dos Emirados Árabes Unidos: a seleção da Arábia Saudita merece o título, e este é o motivo da derrota

O croata Zlatko Dalic, treinador da seleção dos Emirados Árabes Unidos, reconheceu o mérito da seleção da Arábia Saudita em conquistar a Copa do Golfo Árabe em sua 27ª edição, a "Khaleeji 27".

A seleção da Arábia Saudita venceu a sua similar dos Emirados Árabes Unidos pelo placar de 2 a 0, na partida que reuniu as duas equipes na terça-feira, no estádio Al-Inma, em Jidá, na final da 27ª edição do torneio do Golfo.

Dalic afirmou, em declarações na entrevista coletiva após a partida, reproduzidas pelo jornal saudita "Asharq Al-Awsat": "Parabenizo a seleção da Arábia Saudita, mereceu a conquista do título. Enfrentamos uma seleção muito forte, que não cometeu erros e mereceu vencer a final".

E acrescentou: "Jogar diante da torcida saudita representou uma grande pressão sobre nós. Cometemos no início da partida erros que não devem acontecer em confrontos como este, e os erros individuais foram o principal motivo da nossa derrota hoje".

E prosseguiu: "Sofremos dois gols cedo e tivemos uma chance de marcar em uma cobrança de pênalti. Depois dos primeiros 20 minutos, não voltamos à partida da forma necessária, e precisávamos ter apresentado um desempenho melhor e pressionado mais".

E concluiu: "Fizemos um bom torneio e estou satisfeito, de modo geral, com o que apresentamos, deixando de lado a partida de hoje. Vamos aprender com este torneio, construir sobre os pontos positivos e corrigir os negativos, e vamos trabalhar para desenvolver o futebol dos Emirados Árabes Unidos e nos preparar para os compromissos futuros".

Vale lembrar que este é o primeiro título da seleção da Arábia Saudita em 23 anos, desde quando conquistou a Copa do Golfo Árabe de 2003, enquanto a seleção dos Emirados Árabes Unidos fracassou em recuperar o título que não vence desde 2013.