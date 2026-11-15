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Luis García Plaza, treinador do Sevilla, criticou a grande diferença entre as equipes da ponta e o restante dos concorrentes no Campeonato Espanhol, considerando que a clara superioridade dos grandes clubes fez a competição perder parte de sua emoção, diante da capacidade dos três primeiros times de manter níveis elevados e abrir uma grande vantagem sobre os demais adversários. Ele também falou sobre as ambições do Sevilla nesta temporada e a possibilidade de retornar às competições europeias.

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O técnico do Sevilla entende que a disputa pelo título do Campeonato Espanhol se tornou, em grande parte, restrita a um número limitado de clubes, o que reduz a intensidade da briga na competição, especialmente diante da manutenção das grandes diferenças de resultados e de pontos entre as equipes da ponta e o restante da tabela.

García Plaza disse, em declarações reproduzidas pelo jornal "Marca": "Vejo como os três primeiros times (Real Madrid, Barcelona e Atlético) mantêm o seu nível. Fiz projeções há alguns dias, e parece que, nesse ritmo, vão se aproximar dos 90 pontos. Há uma diferença enorme, pois eles comandam um campeonato no qual dois times (Real Madrid e Barcelona) têm superioridade absoluta. O Atlético de Madrid está um pouco atrás, mas é muito superior ao ocupante da quarta colocação".

E o técnico do Sevilla acrescentou: "Em seguida vêm Real Betis, Villarreal, Athletic Bilbao e Real Sociedad; já o restante dos times tem nível inferior. Eles estão tornando o Campeonato Espanhol entediante", numa referência à distância que ele enxerga entre os clubes de grandes recursos e os demais concorrentes.

Apesar de suas críticas à natureza da competição, García Plaza frisou a necessidade de o Sevilla continuar trabalhando para terminar a temporada em uma colocação de destaque, ressaltando que a próxima etapa testemunhará uma briga acirrada entre os times de nível parecido, com a possibilidade de a sua equipe alcançar objetivos maiores caso consiga manter seus resultados.

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E disse: "Ali a disputa será feroz. Esperamos participar das competições europeias, pois isso é fruto de um bom desempenho. É muito difícil competir em três competições, porque você precisa de um elenco amplo e treina pouco, mas isso significará que fizemos uma temporada maravilhosa".

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O técnico do Sevilla abordou as projeções que cercaram a equipe antes do início da temporada, apontando que o clube enfrentou dificuldades para montar seu elenco durante o verão, mas, apesar disso, conseguiu alcançar resultados positivos, o que lhe dá certa dose de confiança em sua capacidade de continuar progredindo no período que vem.

E explicou: "A equipe sofria com uma carência aguda de jogadores, mas alcançamos resultados excelentes e, até agora, estamos no caminho certo e mantemos a nossa humildade. Somos, sem dúvida, um dos maiores clubes da Espanha, mas a equipe ainda não atingiu o nível exigido, e precisamos dar o nosso melhor para consegui-lo".

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O técnico do Sevilla espera que sua atual temporada seja mais estável do que a anterior, depois de ter sofrido na luta contra o rebaixamento antes de conseguir assegurar sua permanência na primeira divisão com uma diferença superior a 40 pontos. García Plaza entende que o formato da disputa pelas posições da tabela ainda é passível de mudança com a sequência das partidas.

Nesse contexto, ele apontou que o Málaga, lanterna da tabela de classificação de LaLiga (5 pontos), parece ser o único time que se distancia um pouco dos demais concorrentes no momento, mas alertou para não considerar isso como algo definitivo, afirmando que a equipe tem um técnico e jogadores capazes de melhorar sua situação, antes de encerrar sua fala ressaltando a proximidade de nível entre os demais clubes, dizendo: "Vencer uma única partida é suficiente para avançar bastante na classificação".