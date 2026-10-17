Peter Bosz perdeu a cabeça na tarde de sábado, durante o jogo do PSV fora de casa contra o ADO Den Haag. Aos 51 minutos, o técnico da equipe de Eindhoven discutiu com Jalen Hawkins à beira do campo.

A discussão foi provocada por um lance incomum pouco depois do intervalo. O goleiro do PSV, Matej Kovár, havia jogado a bola intencionalmente para fora para permitir que Kodai Sano recebesse atendimento por lesão.

O atendimento acabou não acontecendo, e o ADO decidiu manter a posse de bola. A atitude irritou o PSV, e Bosz foi cobrar explicações de Hawkins, camisa 17 da equipe da casa, que naquele momento estava perto da linha lateral.

A discussão ocorreu quando o PSV já enfrentava muitas dificuldades em Haia. A equipe de Bosz precisou disputar o segundo tempo com dez jogadores após a expulsão de Sven Mijnans.

Curiosamente, Mijnans havia aberto o placar mais cedo. O atacante marcou um belo gol aos 21 minutos após um excelente cruzamento de Guus Til, que havia recebido um lançamento de Mauro Júnior.

Pouco antes do intervalo, porém, tudo deu errado para o PSV. Primeiro, Til precisou deixar o campo lesionado. Depois, aos 43 minutos, Mijnans recebeu o segundo cartão amarelo por um carrinho muito atrasado dentro da área do ADO.

A equipe da casa percebeu a oportunidade após o intervalo e empatou aos 55 minutos. Um chute de Juho Kilo de cerca de 20 metros desviou no calcanhar de Mauro Júnior e mudou de direção, sem dar chances a Kovář: 1 a 1. A partida ainda estava em andamento no momento da publicação.