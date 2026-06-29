Técnico do Paraguai desafia: “Derrotamos seleções mais fortes que a Alemanha”

Gustavo Álvaro, técnico da seleção do Paraguai, afirmou que sua equipe se inspirará nas vitórias anteriores sobre a Argentina e o Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo ao enfrentar a Alemanha, tetracampeã mundial, na segunda-feira.

Álvaro disse na coletiva de imprensa pré-jogo: “Enfrentamos a Argentina e o Brasil e levamos a melhor sobre elas, seleções que têm o mesmo prestígio ou talvez até maior do que a Alemanha”.

A seleção do Paraguai se classificou para a Copa do Mundo pela primeira vez desde 2010 — quando foi derrotada com dificuldade nas quartas de final pela Espanha, que acabou conquistando o título —, após uma fase de eliminatórias que começou mal, mas mudou completamente após a nomeação de Álvaro em agosto de 2024.

Álvaro levou a equipe à vitória sobre ambas as grandes seleções vizinhas do futebol sul-americano.

O início da campanha do Paraguai no torneio foi marcado por um grande tropeço, com a derrota por 4 a 1 para os Estados Unidos, anfitriões do evento, seguido por uma vitória por 1 a 0 sobre a Turquia — em uma partida em que um jogador do Paraguai foi expulso e o adversário registrou 33 chutes a gol — e, em seguida, um empate em 0 a 0 com a Austrália.

Esses resultados garantiram à seleção do Paraguai a classificação, com dificuldade, para a primeira fase eliminatória.

A seleção do Paraguai enfrenta a Alemanha sem o meio-campista Diego Gómez, que está suspenso por ter recebido dois cartões amarelos na fase de grupos.

Reportagens da mídia indicam que o zagueiro Omar Alderete enfrenta dúvidas devido a uma lesão.

A equipe conta novamente com Miguel Almirón, outro jogador criativo do elenco, após ele cumprir suspensão de uma partida por ter recebido cartão vermelho ao cobrir a boca durante uma discussão na vitória sobre a Turquia.

Álvaro, que já treinou o Equador e a Costa Rica, além do Boca Juniors em seu país natal, a Argentina, que preparou um extenso plano de trabalho para o jogo contra a Alemanha, mas se limitou a um único treino para a partida de segunda-feira, que será disputada perto de Boston, na sede do New England Patriots, time da Liga Americana de Futebol Americano.

Gustavo Gómez, capitão do Paraguai, falou, ao lado de Álvaro, sobre a importância de enfrentar as grandes seleções sul-americanas como parte do processo de classificação para a Copa do Mundo.

Gómez declarou: “Tudo o que passamos e conquistamos nas eliminatórias — enfrentando adversários extremamente fortes como Brasil, Uruguai, Argentina, Equador e Colômbia — nos fez passar por muitas situações de pressão, e conseguimos superá-las”.