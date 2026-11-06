O técnico do Newcastle United, Matthias Jaissle, está muito satisfeito com a evolução de Sean Steur. Ainda assim, o meio-campista vindo do Ajax não parece perto de conquistar uma vaga entre os titulares, embora o treinador queira lhe dar mais minutos em campo.

Steur chegou do Ajax no último verão por 27 milhões de euros. Natural de Volendam, o jogador começou bem sua passagem pelo norte da Inglaterra.

Na pré-temporada, o jovem meio-campista recebeu muitas oportunidades, primeiro de Eddie Howe e depois de Jaissle, mas, na Premier League, tem tido de se contentar com um lugar no banco de reservas.

Na semana passada, Steur também jogou "apenas" dez minutos no duelo com o Everton pela Copa da Liga Inglesa (derrota por 3 a 1). No último fim de semana, voltou a ter somente 27 minutos na Premier League (derrota por 0 a 1 na casa do Everton).

Enquanto isso, cresce entre os torcedores a pressão por mais oportunidades para o ex-jogador do Ajax. Nos minutos em que atua, Steur impressiona os fãs dos Magpies.

Mesmo assim, Steur não parece destinado a começar jogando contra o Fulham no próximo fim de semana. "Estamos todos satisfeitos com Sean, e ele mostrou na última partida que pode contribuir com muitas coisas boas para o nosso jogo. Ele tem muito potencial. Só que ele e Nico González são claramente jogadores semelhantes, de perfis semelhantes..."

"Precisamos encontrar uma maneira de dar mais minutos a ele também, porque sua evolução está no caminho certo", concluiu o técnico alemão na entrevista coletiva.